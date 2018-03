Gefragt: Ideen für die Zukunft der Komturei

Die Komturei in Adenau, einstige Wirkungsstätte des Johanniterordens, ist wie Stein gewordene Geschichte des Ortes. Seit August 2016 steht fest: Die Adenauer müssen sich etwas einfallen lassen müssen, wenn sie das in den 1980er-Jahren liebevoll sanierte Gebäude auch weiterhin als ihre „gute Stube“ nutzen wollen.

Die Johanniter Komturei gilt als die „gute Stube“ von Adenau und ist zwischen Pfarrhaus und Pfarrkirche gelegen.

Die katholische Kirche, Eigentümer der Immobilie, kann sich das historische Gebäude nicht mehr leisten und will es los werden. Die Stadt Adenau, die sich bisher die Unterhaltskosten mit der Kirchengemeinde geteilt hat (rund 20.000 Euro jährlich für jede Partei) hat der Kirchengemeinde bereits ein Kaufangebot gemacht. Über die Höhe allerdings will man vorläufig Stillschweigen bewahren.

Große Hoffnung setzt man bei der Finanzierung des Ankaufs in das Städtebauprogramm, in welches die Stadt Adenau als eine von sieben Kommunen im Land aufgenommen wurde (RZ berichtete). Aber auch für die Zeit danach braucht es ein tragfähiges und finanzierbares Konzept. Zurzeit wird dies von einem Bitburger Planungsbüro erarbeitet.

„Es wird vor allem darum gehen, ob wir das als Stadt stemmen können“, so die Einschätzung von Stadtbürgermeister Arnold Hoffmann. Kann sich Adenau sein schönes Wohnzimmer überhaupt dauerhaft leisten? Dazu müsste das Gebäude entsprechend profitabel genutzt werden. Einige Ideen stehen bereits im Raum. So könnte die Stadtbücherei aus den angemieteten Räumlichkeiten im benachbarten Pfarrhaus hierhin umziehen. Und auch das Stadtbüro könnte vom Haus der Verbandsgemeinde hierhin verlagert werden. So würde man die Miete einsparen.

Nun sind weitere Nutzungsideen gefragt. Dabei hofft der Bürgermeister weiterhin darauf, dass sich die Bürger etwas aktiver bei der Fragebogenaktion zum Adenauer „Stadtumbau“ im Rahmen des Förderprogramms mit Ideen und Vorschlägen einbringen. „Rege Bürgerbeteiligung macht bei Förderanträgen immer einen positiven Eindruck“, plaudert Hoffmann aus dem Verwaltungs-Nähkästchen. Denn Geld braucht man, um die Komturei als öffentlich genutztes Gebäude zu halten.

Da ist schließlich auch noch der große Sanierungsbedarf. Für die Kirchengemeinde ist das ein wichtiger Grund, das Gebäude zu verkaufen. Es bedürfe großer Investitionen in Brandschutz und Barrierefreiheit, um dieses Gebäude als öffentliche Versammlungsstätte zu nutzen. So hatte der Adenauer Pfarrer Rainer Justen im August 2016 die Verkaufsentscheidung der Kirche begründet.

Völlig barrierefrei wird man das 1743 errichtete Gebäude wohl kaum machen können. Selbst mit reichlich Fördergeld nicht. Denn da hat der Denkmalschutz ein Wort mit zu reden. Laut Hoffmann hat man dort allerdings keine solch strikten Vorschriften mehr wie in den 1980er-Jahren, als man hier nur einfach verglaste Fenster erlaubte. Die Heizkosten sind entsprechend hoch. „Man kann heute in einem öffentlich genutzten Gebäude nicht mehr alles wieder so herstellen wie es einmal war“, unterstreicht Hoffmann. Die moderne Nutzung eines Denkmals verlange moderne Lösungen. Eine Schließanlage zum Beispiel mit handgroßem Schlüssel, wie um 1750 üblich, ist wohl im 21. Jahrhundert nicht mehr praktisch. Die Toilettentüren im Erdgeschoss, die für Rollstühle zu eng sind, können wohl erweitert werden. „Aber einen Anbau mit Sanitäranlagen wird man wohl kaum genehmigen“, überlegt der Bürgermeister. Wie kann man die Komturei in Zukunft öffentlich nutzen, ohne den städtischen Etat über die Maßen zu belasten? „Die Folgekosten dürfen auf keinen Fall höher sein als bisher“, erklärt Hoffmann. Und er ist sicher: „Alle Adenauer wollen die Komturei als öffentlich genutztes Gebäude erhalten. Das hängt jetzt ab vom Geld – und vom Denkmalschutz.“

