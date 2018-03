Gaukler und Ritter beherrschen Altenahr

Kein Teaser vorhanden

Wenn der Feuerteufel in Altenahr seine Zuschauer begeistert: Allerhand mittelalterliches Treiben gab's beim 14. Burgenfest zu bestaunen. Foto: Vollrath

Angesichts der Sprache muss die Käuferin lächeln, wenn sie sich auch auf dem Weg entlang des Ahrufers schon ein bisschen daran gewöhnt zu haben scheint, ins Mittelalter zurückversetzt zu werden. Denn zwei Tage lang beherrschen Gaukler, Ritter, Burgfräulein, Mönche, Bettler und Kaufmannsleute das Straßenbild in Altenahr.

Bereits zum 14. Mal richtet der Förderverein der Burgruine Are das Straßenfest aus und nutzt den Reinerlös des Festes zu immer wieder neu anfallenden Sanierungsarbeiten der Burgruine. Los ging es am Samstagmittag. Begleitet von seinen treuen Gefolgsleuten eröffnete Edelmann Georg Knieps, hoch oben auf der Kirchentreppe stehend, das Burgenfest und wurde angemessen gehuldigt. Bevor auf der für den Durchgangsverkehr gesperrten Straße zunächst der ortsansässige Kindergarten mittelalterliche Tänze darbot. Auch die Tanzgruppe Saltamus Gaudio begeisterte mit ihren Paartänzen, bevor sich die beiden Feuerschlucker Mathias Görtz und Maximilian Kirner bereit machten und für ein rechtes Gefühl mittelalterlichen Marktreibens sorgten.

Dann zogen Edelmänner und Tagediebe, Burgfräulein, Rittersleute und verarmte Mönche durch die Straßen, ruhten sich zwischenzeitlich auf einem der zahlreichen Strohballen aus, besuchten die Stände an der Ahruferpromenade oder nahmen an einer der kostenlosen Führungen zur Burgruine teil, um ihrem geschichtlichen Interesse nachzukommen. Zwischenzeitlich ließen sie sich Ritterwürstchen schmeckten, ließen sich von der Runenratgeberin die energetischen Kraftlinienstrukturen erklären oder kauften beim Medicus am Ahrufer ein Mittel gegen Reizhusten. Die kleinen Besucher übten sich in Wurfspielen und Armbrustschießen. Unumstrittener Höhepunkt des weit über die Grenzen Altenahrs hinaus bekannten Burgenfestes ist das große Feuerwerk mit bengalischer Beleuchtung der Burg, das abends die hoch über dem Ort thronende Ruine in einem wunderschönen Licht erscheinen ließ.

Von unserer Mitarbeiterin Ute Müller