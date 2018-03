Für Pächter des Kurpark-Cafés in Bad Neuenahr ist Baku ein Stück Kindheit

Beim Eurovision Song Contest (ESC) in Baku werden die Deutschen ihrem Star Roman Lob und seinem Lied „Standing still“ die Daumen zu drücken. Auch Eduard Chafadiev aus Bad Neuenahr hat sich vorgenommen, den Wettbewerb am Fernseher zu verfolgen. Er wird das Ereignis mit besonderem Interesse verfolgen, denn die aserbaidschanische Hauptstadt Baku ist seine Geburtsstadt, und natürlich ist er besonders stolz darauf, dass ein solch beachteter Wettbewerb dort ausgetragen wird.

Der Pächter des Kurpark-Cafés Eduard Chafadiev ist in Baku geboren. Foto: Jochen Tarrach

Bad Neuenahr – Beim Eurovision Song Contest (ESC) in Baku werden die Deutschen ihrem Star Roman Lob und seinem Lied „Standing still“ die Daumen zu drücken. Auch Eduard Chafadiev aus Bad Neuenahr hat sich vorgenommen, den Wettbewerb am Fernseher zu verfolgen. Er wird das Ereignis mit besonderem Interesse verfolgen, denn die aserbaidschanische Hauptstadt Baku ist seine Geburtsstadt, und natürlich ist er besonders stolz darauf, dass ein solch beachteter Wettbewerb dort ausgetragen wird.



Der 29-jährige Restaurantfachmann hat seit 2006 einen deutschen Pass und ist seit Mai 2011 Pächter des Kurpark-Cafés „Restaurant de Luxe“ in Bad Neuenahr. Dort verwöhnt er seine Gäste mit russischer und auch gediegener deutscher Küche. Gemeinsam mit der ganzen Familie, der Vater war Kaufmann, kam er 1996 als 13-Jähriger in die Bundesrepublik. In nur drei Monaten lernte er die deutsche Sprache so gut, dass es für eine Verständigung reichte. Von den Eltern umsorgt, hat er als Kind die Probleme der Familie in Aserbaidschan, die schließlich zur Übersiedlung in den Westen führten, als nicht so schlimm erlebt. So erinnert er sich heute gern an eine glückliche Kindheit und an die wunderschöne Stadt Baku. Gewohnt hat er direkt in der historischen Altstadt in der Nähe der Landzunge, die in das Kaspische Meer hineinragt.



Mit knapp zwei Millionen Einwohnern ist Baku die bevölkerungsreichste und flächengrößte Stadt im gesamten Kaukasus. Aserbaidschan hat rund 9,1 Millionen Einwohner. Sie sind überwiegend moslemischen Glaubens. Bis 1991 gehörte es zum sowjetischen Imperium und errang erst in diesem Jahr seine Unabhängigkeit.

Einmal war Eduard Chafadiev inzwischen wieder in Baku, um Verwandte zu besuchen. Was er vorfand, war nicht mehr die Stadt seiner Kindheit. Gut 20 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion erstrahle zumindest Baku in einem Glanz, der andere Städte im Kaukasus verblassen lässt. Chafadiev berichtet, dass es besonders deutsche Architekten waren, die in der Stadt hervorragende Arbeit beim Restaurieren und Bauen neuer Gebäude geleistet haben. Auch die große Halle, in der Roman Lob sein Liedvortragen wird, ist von einem deutschen Architekten erbaut worden. Ebenso wird die Veranstaltungstechnik zum ESC von einer deutschen Firma gestellt. Erdöl und Erdgas machen den Aufschwung möglich. Darüber hinaus ist die Stadt an der Küste des Kaspischen Meeres Verkehrsknotenpunkt, Wirtschafts- und Kulturzentrum mit mehreren Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstituten, Theatern und Museen. In der Altstadt, die seit 2000 den Status eines Unesco-Welterbes hat, sind zahlreiche Paläste, Moscheen und Festungsbauten erhalten geblieben.

Chafadiev erinnert sich daran, dass seine Schulzeit nicht so ganz einfach war. „Was hier in Deutschland in acht Jahren gelehrt wird, dauert in Baku nur fünf Jahre“, berichtet er. Auch die Musik zählt zum Ausbildungsstoff. Obwohl es keine Gesangvereine nach deutschem Muster gebe, liege Musik und Rhythmus den Menschen im Blut. Überhaupt sei der Zusammenhalt unter den Menschen dort größer als hier. So ist es für ihn kein Wunder, dass im vergangenen Jahr eine Gruppe aus Aserbaidschan den Song Contest gewonnen hat. Der Gastronom findet, dass der Zusammenhalt unter den Menschen dort größer ist als hier. Obwohl sich Eduard Chafadiev heute durch und durch als Deutscher fühlt, ist ein Teil seines Herzens noch immer in Baku.