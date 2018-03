FBL fordert Sondersitzung: Anlieger an Wegen in Dernau abgezockt?

Im Weinort Dernau ist ein Streit entbrannt, der auch Bürger anderer Gemeinden betreffen könnte. Die Freie Bürgerliste (FBL) wirft jetzt die Frage auf: Haben Eigentümer von Grundstücken außerhalb der bebauten Ortslage in Dernau in den Jahren zwischen 2013 und 2015 zu hohe Anliegerbeiträge für Baumaßnahmen gezahlt?

Anliegerbeiträge fallen auch dort an, wo keine Menschen wohnen. Denn hier gibt es Wege, die ausgebessert und gepflegt werden müssen oder Weinbergslagen, die zu entwässern sind. Wer für was zahlt, kann schnell zum Streitpunkt werden.

Die Freie FBL hat den Verdacht, dass Bürger abgezockt wurden und behauptet, dass nach der Wegebeitragssatzung der Gemeinde Dernau falsch abgerechnet wurde. Denn diese lasse sich nur auf die Feld-, Wald- und Weinbergswege anwenden und nicht etwa auf Gewässermaßnahmen im Wingert, wie sie für Dernau vor Bacheinläufen in die Rohrleitungen notwendig wurden. Jetzt fordert die Bürgerliste eine Sondersitzung des Gemeinderats.

Es geht um insgesamt 41.000 Euro, die nach Ansicht der FBL die Verbandsgemeinde Altenahr tragen müsste und nicht die Anlieger, weil es sich dabei um Kosten handele, die für den Unterhalt Gewässer dritter Ordnung entstanden sind. Nach Abzug der jährlichen Zuweisung durch die Jagdgenossenschaft in Höhe von 2500 Euro seien zwischen 2013 und 2015 insgesamt 48.515,95 Euro auf die Anlieger umgelegt worden, so die FBL. 7000 Euro hätten es laut der FBL nur sein dürfen, wenn man die Wegebeitragssatzung der Gemeinde Dernau aus dem Jahr 2016 zugrunde legt. Denn danach fallen nur Beiträge für den Unterhalt der Wege an. Die Fraktion fordert deshalb, die Beitragsbescheide zu stornieren und bereits gezahlte Beiträge zurückzuzahlen, wenn die genauen Kosten festgestellt sind.

Die Verbandsgemeinde Altenahr wundert sich, denn sie habe nach Recht und Gesetz gehandelt, wie Büroleiter Wolfgang Stodden gegenüber der RZ erklärte. Selbstverständlich sei die Verbandsgemeinde für den Unterhalt von Gewässern dritter Ordnung, beispielsweise kleinere Bachläufe, zuständig – allerdings nur, solange es darum geht, den in der Natur dahinplätschernden Bach in seinem ursprünglichen Zustand zu erhalten. Werden Wasserläufe jedoch verrohrt, mit Anlagen versehen oder auf andere Art und Weise künstlich verändert, sei die jeweilige Gemeinde zuständig, die den Vorteil davon hat, erklärt Stodden den Sachverhalt. Wäre es anders, müssten alle Gemeinden, die in der Verbandsgemeinde beispielsweise auf einem Berg liegen und keine Bachläufe haben, über die Umlage solche Maßnahmen mitfinanzieren, obwohl sie keinen Nutzen davon haben.

Für den Dernauer Ortsbürgermeister Alfred Sebastian ist klar: „Im Beitragsrecht gibt es keine 100-prozentige Gerechtigkeit.“ Die Grenzen, was nun als Wasserlauf dritter Ordnung in die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde fällt und was nicht, seien fließend. Letztendlich sei das nur juristisch zu klären. Bisher sieht er jedoch keine Mehrheit im Gemeinderat Dernau, die für eine Klage gegen die Verbandsgemeinde plädieren würde.

