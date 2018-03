Faszination Wasserpfeife? Ein Blick auf die Shisha-Bars im Kreis Ahrweiler

Vor etwa vier Jahren hat es begonnen. Erst tauchten sie vereinzelt auf, dann wurden es immer mehr. Inzwischen gibt es sieben Shisha-Bars in Bad Neuenahr, dazu kommt jeweils eine in Adenau, Sinzig und Bad Breisig. Und der Markt wächst weiter. Doch was zieht Jugendliche in die Shisha-Bars? Und was geschieht dort hinter abgeklebten Fenstern und verschlossenen Türen? Wir haben mit dem Betreiber einer Shisha-Bar in Bad Neuenahr gesprochen.

Der süßlich-fruchtige Geruch ist das Erste, was dem unbedarften Besucher auffällt, wenn er die Tür zur „Jo Shisha Lounge“ an der Ecke Kreuzstraße, Wendelstraße öffnet. Er erfüllt den Raum und bleibt in der Nase, auch wenn keine Wasserpfeife auf den niedrigen Tischen steht.

Elias Nader wartet an einem der niedrigen Tische. Die gepolsterten Bankreihen mit schwarzen Kunstlederbezügen und silbernen Knöpfen scheinen einem Musikvideo entsprungen zu sein. Die massive Theke aus dunklem Holz erinnert als Einziges noch daran, dass vor der Shisha-Bar in diesen Räumen eine traditionsreiche Eckkneipe die Jahre überdauerte. „Die Bar haben wir übernommen“, sagt Nader. „Die fanden wir ganz cool. Sonst ist hier alles neu.“ Dabei unterscheidet sich das Publikum, das früher im „Wendeleck“ anzutreffen war, gar nicht so sehr von dem, was heute in der Shisha-Bar seine Abende verbringt. Der Großteil von Naders Kunden sind Deutsche, erzählt er. Allerdings sind die Wasserpfeifenfans deutlich jünger als diejenigen, die noch vor kurzer Zeit ihr Feierabendbierchen im Wendeleck genossen haben.

Die meisten Gäste, die regelmäßig Naders Shisha-Bar besuchen, sind zwischen 20 und 35 Jahre alt. Das Spektrum reicht vom Fliesenleger über den Steuerberater bis hin zum Polizisten. Manchmal verirrt sich auch ein 50-Jähriger in die Kneipe. Ja, irgendwie ist die Shisha-Bar auch eine Kneipe. Es gibt Bier, Softdrinks, Energydrinks und Cocktails. Außerdem einige Sandwiches gegen den größten Hunger. Und eben Wasserpfeifen. Geraucht wird Tabak in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, da gibt es Apfel, Doppelapfel (der übrigens ein wenig nach Lakritz schmeckt), Vanille, Erdbeere, Traube-Minze und Wassermelone-Minze. Und viele, viele weitere Sorten. Beim Rauchen entsteht dichter Qualm, der nicht mit dem Rauch einer Zigarette zu vergleichen ist.

„Ich denke, dass die Jugendlichen Shisha rauchen, weil der Qualm entspannt“, überlegt Nader. „Außerdem werden viele Musikvideos aus der Rap- und Hip-Hop-Richtung in Shisha-Bars gedreht. Da wird dann natürlich auch Wasserpfeife geraucht. Inzwischen gibt es sogar Rapper, die ihre eigene Tabakmarke haben und eine Shisha-Bar betreiben.“ Interessant findet Nader, dass viele seiner jungen Gäste gerne Wasserpfeife rauchen, dafür aber keine Zigaretten.

Phillip, 21 Jahre alt und Stammgast in der Jo Shisha Lounge, stellt das auch fest. Er raucht zwar auch Zigaretten, viele seiner Freunde, mit denen er sich fast täglich in der Bar trifft, jedoch nicht. „Es ist einfach etwas anderes, wenn man Shisha raucht“, sagt er. „Es schmeckt besser und der viele Qualm macht natürlich auch was aus.“ Er geht gern in Naders Shisha-Bar, weil das Personal immer freundlich ist und die Preise niedrig sind. Jugendliche können sich hier Getränke und eine Wasserpfeife leisten. Dass ein gesundheitliches Risiko besteht, ist Phillip bewusst, sagt er.

Damit keiner seiner Kunden Gefahr läuft, sich eine Kohlenmonoxidvergiftung einzufangen, musste Nader ein aufwendiges Belüftungssystem für seine Shisha-Bar installieren. Kohlenmonoxid entsteht in hohen Mengen, wenn die Kohle, die für die Wasserpfeifen in Shisha-Bars benötigt wird, verbrennt. Ohne Abzugsmöglichkeiten kann das schnell gefährlich werden. „Ich achte darauf, dass keiner meiner Gäste länger als zwei Stunden am Stück raucht“, erklärt Nader. Denn auch dann kann eine Kohlenmonoxidvergiftung drohen.

Trotzdem zieht es die jungen Leute in die Shisha-Bars. „Der Markt ist riesig und wird noch größer“, sagt Nader. Dass weitere Shisha-Bars in der Kreisstadt aufmachen, glaubt er aber nicht. „Weil keiner mit meinen Preisen mithalten kann“, fügt er hinzu und grinst.

Celina de Cuveland