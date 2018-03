Fassade des Bio-Restaurants in der Kritik

Alexander Beier versteht die Welt in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht mehr. Der 31-jährige Jungunternehmer hat in der Jesuitenstraße ein Bio-Restaurant eröffnet. Doch die Fassade mit ungewöhnlichen Stilelementen ist bis heute ein unvollendetes Kunstwerk, weil sie mit den Vorschriften der Gestaltungssatzung, die für diesen Teilbereich in Bad Neuenahr gelten, nicht auf einen Nenner zu bringen ist.

Alexander Beier vor seiner Fassade, die bislang unvollendet ist.

Bad Neuenahr – Alexander Beier versteht die Welt in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht mehr. Der 31-jährige Jungunternehmer hat in der Jesuitenstraße ein Bio-Restaurant eröffnet. Doch die Fassade mit ungewöhnlichen Stilelementen ist bis heute ein unvollendetes Kunstwerk, weil sie mit den Vorschriften der Gestaltungssatzung, die für diesen Teilbereich in Bad Neuenahr gelten, nicht auf einen Nenner zu bringen ist.

Beier behilft sich momentan mit einem Transparent, um für „Grün“, so der Name seiner kulinarischen Geschäftsidee, zu werben. Diese besetzt seiner Meinung nach eine Nische in der Kurstadt und ist für ihn der konsequente Schritt in die eigene Selbstständigkeit, nachdem er mit einer Freundin zuvor ein Naturkostfachgeschäft in der Bad Neuenahrer Rathausstraße aufgebaut hat. Dass sein Bauantrag nun von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung, mit der Auforderung zum Umplanen zurückgekommen ist, registriert er kopfschüttelnd.

Eine Küche, die mit zwei Köchen kompromisslos hochwertige, von Beier selbst ausgesuchte und georderte Bioware verarbeitet, ist das Herzstück seine neuen Restaurants, dessen individuelle Gestaltung diese Botschaft wiedergeben soll. Die Wandverkleidung besteht aus unbehandeltem Fichtenholz, das seine natürlichen Strukturen zeigt. Nicht nur innen, sondern auch außen sollte dieses Thema sichtbar werden. Das sei nicht konform mit der Gestaltungssatzung, schildert Beier seine Probleme mit den Behörden. Inzwischen liegt für die Holzverkleidung, die noch eine gefräste, stilisierte Baumsilhouette in der Horizontalen erhalten soll, eine Ausnahmegenehmigung vor. Gegen die amtlichen Vorgaben verstößt außerdem der Sichtschutz an den großen Fenstern in Form einer Folie. Beier soll sie die Höhe reduzieren. Außerdem nicht akzeptiert: die geplante Verkleidung des Zwischenraums über den Fenstern bis zum ersten Stock mit kieselgrauem Platten. Hier soll Putz verwendet werden. „Demnächst werden hier in der Jesuitenstraße Häuser abgerissen. Und da soll mein Vermieter verputzen?“, fragt sich Beier, was das soll.

Der Jungunternehmer, der schon während seines Studiums der Politikwissenschaft und des öffentlichen Rechts mit Catering seiner Leidenschaft nachgegangen ist, wundert sich darüber, dass ihm so viele Steine in den Weg gelegt werden. Die Jesuitenstraße hat er sich ausgewählt, weil ihm die Atmosphäre mit der neugestalteten Flächen am „Alter Markt“ gut gefällt. Doch er will auch wahrgenommen werden in seinem neuen Restaurant, in dem vorher ein Schnellimbiss mit Döner, Pizza und mehr untergebracht war. Er habe viel Geld in das Konzept seiner Innenarchitektin investiert, das die Philosophie seiner Gastronomie spiegeln soll. Nun fühlt er sich ungerecht behandelt, vor allem wenn er einen Blick auf einige Fassaden in der Nachbarschaft wirft. Hier lassen die 50er-Jahre ebenso grüßen wie vergilbte Häkelgardinen oder Spielhöllen mit Sichtblenden, die weit höher sind als das, was er angebracht hat, um die Gäste vor neugierigen Blicken auf die Teller zu schützen.

Beier bedauert, dass sich die Kommunikation mit den Ämtern bisher nur auf schriftlichem Weg erfolgte. Inzwischen stehe aber ein Gesprächstermin mit dem Bürgermeister, berichtet er. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, so heißt es aus dem Bauamt auf RZ-Anfrage, sei gerne bereit, jedem Antragssteller die Vorgaben der Gestaltungssatzung näher zu erläutern und etwaige Vorgehensmöglichkeiten aufzuzeigen.