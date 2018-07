Der Prozess gegen vier ehemalige Erzieherinnen der Kita Regenbogen in Antweiler geht dem Ende entgegen. Nach einer dreiwöchigen Verhandlungspause hat am Dienstag die wohl wichtigste Zeugin in dem Verfahren vor dem Landgericht Koblenz ausgesagt: Dr. Nicole Ufer (45). Die Rechtspsychologin aus Bonn begutachtete sechs mutmaßlich misshandelte Kinder im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit. Ihr Fazit: Die Aussagen sind lückenhaft, widersprüchlich, inkonstant und detailarm.

Zur Erinnerung: Laut Staatsanwaltschaft sollen drei der angeklagten Erzieherinnen neun Kinder zwischen Februar 2012 und November 2013 in der Dorfkita misshandelt haben. Die vierte Frau habe die Taten nicht verhindert. ...

