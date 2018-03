Fahrraddiebe schätzen Bad Neuenahr-Ahrweiler

Kein Teaser vorhanden

"Da gilt in der Regel, Stadt vor Land. Denn während in Bad Neuenahr-Ahrweiler jährlich um die 130 Räder verschwinden, sind es beispielsweise in der Grafschaft nur fünf", sagt Polizeihauptkommissar Otto Pohlmann. Die Region liegt dabei im Trend: Denn die Anzahl der gestohlenen Räder nimmt sogar ab: Landesweit verringerte sich der Klau um 1050 auf 7507 Velos. Der angerichtete Schaden wird auf mehr als 2,6 Millionen Euro geschätzt.

"Unsere Aufklärungsquote liegt mit rund 15 Prozent der Fälle über dem landesweiten Durchschnitt", sagt Polizist Pohlmann. Die Motive der Diebe seien vielfältig. Die spontane Tat für den schnellen Gebrauch, um sich nach Festen einen fahrbaren Untersatz zu besorgen. Mit der Entsorgung der Räder machen es sich die Diebe dann leicht. "Immer wieder kommt es vor, dass in der Ahr und unter Brücken weggeworfene Räder entdeckt werden", sagt Pohlmann.

Die landeten dann regelmäßig beim Fundamt der Stadt. Alle drei Monate kommen die 50 bis 60 Fundräder in einer Versteigerung unter den Hammer. Auf der anderen Seite habe die Polizei bestimmte Pappenheimer im Blick: "Wir nehmen an, dass Betäubungsmittelabhängige im Kreisgebiet Räder stehlen, um damit nach Bonn zu fahren. Da ist ein Markt vorhanden." Dort verscherbeln sie ein Rad für 20 bis 30 Euro, "um das Geld für den Kauf von Stoff ausgeben". In der Mehrzahl seien die meisten Beschuldigten deutsche Staatsbürger zwischen 14 und 21 Jahren – und zu 91 Prozent männlich.

Das beste Mittel gegen den Klau? Nicht nur abschließen, sondern sicher anschließen, rät Pohlmann. "Besonders Billigschlösser sind innerhalb von Sekunden leicht zu knacken. Damit nicht genug: Im Kreis blüht wohl auch ein Handel mit Fahrradteilen. Pohlmann: "Von einem 2500 Euro teuren Rad, das mit einem hochwertigen Schloss an einen festen Fahrradständer gesichert war, wurde in Ahrweiler jüngst ein Federungsdämpfer entwendet. Das Teil kostet allein 400 Euro und war wohl sehr schnell auszubauen." Geklaut würden zwischen Rhein und Ahr überwiegend Mountainbikes, aber auch normale Trekkingräder. Allerdings: Diebstähle von teueren E-Rädern oder Pedelecs registrierte die Ahrweiler Polizei bislang keine. Ein Kavaliersdelikt sei der Fahrraddiebstahl schon gar nicht. Pohlmann: "Wir appellieren, jeden Fahrraddiebstahl anzuzeigen." Und: "Fahrräder sollten bei der Polizei in Ahrweiler angemeldet sein." Denn: "Wir führen seit gut drei Jahren eine Datei, in der bereits rund 1400 Räder eingetragen sind. Die Aufnahme wird durch uns kostenlos angeboten. Das erleichtert die Fahndung."

Von unserem Mitarbeiter Horst Bach