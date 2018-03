Fähren fahren nicht mehr: Flut unterbricht wichtigeste Rheinquerung um Kreis Ahrweiler

Im Stundentakt um einen Zentimeter stieg der Pegel des Rheins auch am Freitag. Mit ersten Konsequenzen: Die große Personen- und Autofähre Linz-Kripp stellte ihren Betrieb am späten Freitagnachmittag ein und das Gymnasium auf der Insel Nonnenwerth teilte seinen rund 700 Schülern mit, dass der Unterricht am kommenden Montag, 8. Januar, wegen des Hochwassers ausfällt. Für die Feuerwehren am Rhein von Brohl bis Bonn dürfte es ein arbeitsreiches Wochenende werden. Warum?

Erst gab es nur ein paar nasse Füße, am Nachmittag ging dann gar nichts mehr an der Fähre zwischen Kripp und Linz (Foto oben). Die meistgenutzte Rheinquerung im Kreis ist seit Freitagnachmittag unterbrochen. Auch die Rheinpromenaden in Bad Breisig und Remagen sind jetzt geflutet.

Die Remagener Rheinpromenade war bereits am Freitagmorgen überflutet. Hier dürfte am Wochenende die Feuerwehr mit dem Boot unterwegs sein, um Anwohner zu versorgen oder um nach dem Rechten zu schauen. In Bad Breisig erreichten die Feuerwehr gestern bereits einige Anrufe von Bürgern, die um die Installierung eines Zugangs zu ihrem Haus baten, um es trockenen Fußes verlassen zu können.

Im Untergeschoss des Hotels Rheinterrassen, in dem sich ehemals das Bistro „Aquarium“ befand, steht das Wasser bereits. „Im Kurpark werden von der Wehr jetzt Stege und Gerüste angelegt“, so der Bad Breisig Wirtschaftsförderer Gerhard Oelsberg, der als stellvertretender Kreisfeuewehrinspekteur allerdings auch bestens in die Abläufe bei den Hochwassereinsätzen seiner Kameraden im bilde ist. Am Montag soll laut Hochwassermeldezentrum Mainz der Scheitelpunkt von 7,50 bis 7,80 Metern erreicht sein. „Es kann aber Schwankungen zwischen 50 bis 60 Zentimetern geben“, so Oelsberg. Er selbst ist als Anwohner der unteren Quellenstraße in Kripp auch vom Hochwasser betroffen: „Ab einem Pegelstand von 7,50 Metern in Koblenz läuft mir die Garage und der Eingangsbereich voll, da werde ich ausräumen müssen.“

Im Kripper Sandweg wird am frühen Samstagmorgen die mobile, mit Funk ausgestattete Einsatzzentrale der Feuerwehr auch als Anlaufstelle für betroffene Bürger eingerichtet. Dort können sich die Anwohner melden, wenn sie selbst nicht mehr aus dem Haus kommen. Notrufe werden direkt an den Einsatzleiter weitergeleitet.

Der Personenfährverkehr zwischen Remagen und Erpel musste schon eingestellt werden, nun ist auch die Auto- und Personenfähre zwischen Remagen-Kripp und Linz betroffen. „Aufgrund der stetig steigenden Pegel können wir den Betrieb nicht wie geplant bis Samstag weiterführen, sondern müssen ihn schon heute Nachmittag einstellen“, erklärte Udo Scholl, Geschäftsführer der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH, am Freitag. Das Unternehmen hatte gehofft, den Fährverkehr noch bis Samstag aufrechterhalten zu können. Beide Fähren können erst wieder Personen übersetzen, wenn das Hochwasser zurückgeht. Pegelstände mit fallender Tendenz sind dafür entscheidend. Als grober Anhaltspunkt für die Wiederaufnahme des Fährbetriebs in Remagen-Kripp kann ein Pegelstand bei Andernach von etwa 7,15 Meter, für die Fähre zwischen Remagen und Erpel bei 6,40 Meter angegeben werden. Damit die Autofahrer, die eine Jahres- oder Monatskarte haben, trotzdem übersetzen können, wurde mit der Firma Hirztmann GmbH eine Vereinbarung getroffen. „Solange unsere Autofähre zwischen Remagen-Kripp und Linz außer Betrieb ist, können Nutzer mit ihrer Monats- oder Jahreskarte kostenfrei die Fähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen nutzen“, so Udo Scholl.

„Unterrichtsausfall wegen Hochwasser“, heißt es auf der Internetseite des Inselgymnasiums Nonnenwerth. Die rund 700 Schüler haben erst einmal bis Dienstag frei. Denn es gibt keine Brücke. Und die Fähre, die zwei Drittel der Jungen und Mädchen täglich zwischen Insel und rechter Rheinseite nach Bad Honnef transportiert, musste wegen des Hochwassers und der starken Strömung den Betrieb einstellen.

Gegen 12 Uhr am Freitag hatte der Pegel Bonn die 7-Meter-Marke überschritten – Tendenz auch hier steigend. So wird am Sonntagvormittag ein Wasserstand etwa um 8 Meter erwartet (Hochwassermarke II). Der Scheitel wird hier für Wochenbeginn bei etwa 8,50 Meter erwartet. In Bad Godesberg wird ab einem Pegel von 7,60 Meter der Fährbetrieb nach Königswinter und ab 7,90 Meter Bonner Pegel die Fähre nach Dollendorf eingestellt.

Bereits am Freitag reichte das Wasser beispielsweise in Beuel bis nah an die Steinerstraße. Die Polizei sperrte schon zuvor einzelne Uferabschnitte im Stadtgebiet. Und das Wasser sorgt auch für Behinderungen im Nahverkehr. So ist etwa die Stadtbahnlinie 66 in Königswinter betroffen, die teilweise von Ersatzbussen unterstützt werden muss. Ab Sonntag wird die Linie nur noch bis zur Haltestelle „Oberdollendorf“ geführt, teilen die Bonner Stadtwerke mit. „Auf Grundlage der derzeitig vorliegenden Prognosen sind der Aufbau von Stegen oder die Ausgabe von Sandsäcken aktuell noch nicht vorgesehen“, erklärt die Stadt Bonn am Freitagnachmittag.

