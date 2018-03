Erstes Wahlversprechen des Neu-Bürgermeisters: Sinzig plant Parkplätze am Rhein

Es war eines der großen Wahlversprechen von Sinzigs neuem Bürgermeister Andreas Geron: Die Sinziger brauchen endlich einen besseren Zugang zum Rheinufer. Einen ersten Vorschlag hat der 52-Jährige gleich in seiner ersten Stadtratssitzung gemacht. Der Haken dabei: Die Stadt würde das insgesamt 1 Million Euro kosten.

Kommen die Sinziger bald wieder besser an den Rhein? In der Rheinallee sind Kanalarbeiten dringend notwendig. Dabei könnten neue Parkplätze gebaut werden. Foto: Hans-Jürgen Vol

Und zwar muss der Oberflächenwasserkanal an der Rheinallee dringend saniert werden. Im Rahmen dieser Arbeiten könnten an Sinzigs einziger Zugangsstraße zum Rhein Parkplätze entstehen – im „deutlich zweistelligen Bereich. Man könnte schon nächstes Jahr am Rhein parken“, wie Geron sagt. Das Thema soll Mitte Februar im Bauausschuss beraten werden.

Seit einigen Jahren gilt an Rheinallee und Natorampe ein absolutes Halteverbot. Viele Sinziger – grade ältere – ärgert das, weil sie so nur nach einem längeren Fußmarsch an den Strom kämen. Andere – Sinziger und Auswärtige – ignorieren die Schilder und nehmen ein Knöllchen von mindestens 10 Euro in Kauf.

Seine erste Ratssitzung leitete Neu-Bürgermeister Geron souverän, ruhig und freundlich. Die Stimmung im Saal ist lockerer, gelöster, fröhlicher als zuletzt unter Vorgänger Wolfgang Kroeger. Es wird gescherzt, auch während der Beiträge, sodass mancher Redner schon ein wenig lauter sprechen muss.

Geron – schwarzer Anzug, dunkelgraues Hemd, rote Krawatte – kommt sechs Minuten vor Sitzungsbeginn in den großen Saal im zweiten Stock des Rathauses. Er gibt jedem Ratsmitglied die Hand, geht dann zu seinem Platz, bleibt aber stehen, um die Räte und 20 Zuschauer, darunter sein Sohn Christoph, zu begrüßen: „Ich bin jetzt seit 25 Tagen im Amt und habe seitdem jeden Tag, auch am Wochenende Termine wahrgenommen.“ Getränke sind auch für Zuschauer umsonst, die vor der Saaltür erstmals von einem Willkommensschild begrüßt werden.

Der Verwaltungsjurist bedankt sich bei seinen neuen Mitarbeitern: „Ich bin auf ein qualifiziertes, motiviertes Team gestoßen und sehr freundlich aufgenommen worden.“ Von den Stadträten erhält er dafür nach drei Minuten das erste Mal Applaus. Ihnen sichert er zu: „Ich biete eine vertrauensvolle, offene, ehrliche und respektvolle Zusammenarbeit an. Mein Wort zählt, Sie können sich auf mich verlassen.“

Bei den einzelnen Tagespunkten streut er hier und da – auch für die Zuschauer – kürzere Erklärungen zu Verwaltungsabläufen ein. Auf die Tagesordnung hat er keine Punkte mit größerem Streitpotenzial gesetzt. Es geht vorwiegend um die Änderung von Bebauungsplänen in Bad Bodendorf, Westum und Sinzig. Die Themen, die sehr viele Einwohner interessieren dürften, spricht Geron unter dem Punkt Mitteilungen der Verwaltung an: Gülle und eben der eingeschränkte Zugang zum Rheinufer.

In Sachen Gülle sagt Geron, dass die Stadt die Pachtverträge ihrer drei eigenen Grundstücke am Rhein geändert habe: Hier gelte fortan ein vollständiges Düngeverbot von Gülle. Die Anwendung von Spritzmitteln müsse die Stadt erlauben.

Von unserem Redakteur Jan Lindner