Die Bürgerinitiative Lebenswerte Stadt lädt alle Interessierten

für Freitag, 26. Januar, 19.30 Uhr, ins Hotel Giffels Goldener Anker, Mittelstraße 14, zu einer Ideenschmiede ein: Was können Bürger heute tun, um den Rest-Badestadtflair in Bad Neuenahr zu erhalten, so lautet die Leitfrage.