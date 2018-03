Durchfahrt dicht: Stadt saniert Fahrbahn in Hans-Frick-Straße

Spaziergängern, die gestern am Ahr-Ufer in der Neuenahrer Innenstadt entlanggeschlendert sind, dürfte etwas aufgefallen sein: Wo die Hans-Frick-Straße in die Lindenstraße mündet, versperren Bauzäune und Durchfahrtsverbotsschilder die Straße.

Verwundert bleibt das ältere Paar stehen und mustert den Bagger, der dabei ist, das Pflaster in der Hans-Frick-Straße aufzureißen.

Foto: Celina de Cuveland

Grund ist die fünfte Bauphase des Projektes „Aktive Stadtzentren“, die am gestrigen Mittwoch begonnen hat. Hier kommen die wichtigsten Fakten rund um den neuen Bauabschnitt:

1 Was wird in dieser Bauphase gemacht? Die Stadt saniert in der fünften Bauphase unter anderem die Fahrbahn in der Lindenstraße und beginnt mit dem Straßenausbau und der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Hans-Frick-Straße ab der Einmündung Lindenstraße bis zu Haus Nummer 5.

2 Wie sieht die Verkehrsführung aktuell aus? Die Einbahnstraßenregelung in der Casinostraße wurde umgekehrt. Die Zufahrt der Lindenstraße erfolgt über die Casinostraße. Die Ausfahrt aus der Lindenstraße ist über die Landgrafenstraße oder die Kurgartenstraße möglich. „Die Bauabschnitte werden unter Vollsperrung ausgeführt“, sagt Sascha Bach, der bei dem Projekt für den Straßenbau zuständig ist. „Die Zufahrt zu den öffentlichen Parkplätzen in der Hans-Frick-Straße ist während dieser Zeit gewährleistet.“ Innerhalb der Teilabschnitte können die Gräben nur in Längen von etwa zehn bis 20 Metern geöffnet werden. So können Anlieger die Straße bis zum Baustellenbereich befahren. Das Parken im Bereich der Baustelle ist allerdings verboten. Die betroffenen Anwohner sind, so die Stadt, per Post über die Maßnahmen informiert worden.

3 Was ist mit Fußgängern? Zu jeder Zeit wird auf mindestens einer Straßenseite ein Gehweg in ausreichender Breite bereitstehen. Das teilt die Stadt mit.

4 Wie lange dauern die Baumaßnahmen? Die Bauphase fünf ist für Januar und Februar dieses Jahres eingeplant. Ab März startet die sechste Bauphase, in der sowohl in der Hans-Frick-Straße als auch in der Jülichstraße unter anderem die Hausanschlussleitungen saniert werden, der Straßenausbau und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung geplant sind.

5 „Aktive Stadtzentren“ – was war das noch für ein Projekt? Das Gesamtprojekt „Aktive Stadtzentren“ zielt darauf ab, die Hans-Frick-Straße und die Jülichstraße auszubauen und die Lindenstraße im Abschnitt zwischen Hans-Frick-Straße und Landgrafenstraße zu sanieren. In diesem Zusammenhang werden außerdem die Abwasser-, Wasser- und Gasleitungen teilweise erneuert und erstmalig auch eine Fernwärmeleitung in diesem Bereich hergestellt.

6 Wer ist Ansprechpartner für Fragen zu den Baumaßnahmen? Für Fragen vor Ort stehen Ansprechpartner donnerstags im Baucontainer an der Lindenstraße 5 von 16 bis 17 Uhr zur Verfügung.

Der Infobrief für Anwohner auf dem Stadtportal unter www.bad-neuenahr-ahrweiler.de unter der Rubrik „Aktuelles aus der Stadtverwaltung“ zum Download bereit. Details gibt es unter der Kachel „Aktuelle Baumaßnahmen“.