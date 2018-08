Die Letzten ihrer Art: Haselhühner brauchen Schutz

Sie sind vielleicht die Letzten ihrer Art. Doch die wenigen Haselhühner, die im Kreis Ahrweiler noch leben, haben ein Problem: Kaum jemand weiß, dass es sie gibt.

Das Haselhuhn ist mit seinen 35 Zentimetern Länge in etwa so groß wie ein Rebhuhn. Der hübsche Vogel besiedelte früher in hoher Zahl die Hänge des Ahrgebirges. Inzwischen gibt es kaum noch Haselhühner im Kreis. Doch das soll sich jetzt ändern.

Foto: Deutsche Umwelthilfe/Siegfried Klaus

Und was der Mensch nicht kennt, das kann er nicht schützen. So erklärt zumindest Ralf Schmidt, Naturschutzobmann der Kreisjägerschaft, die missliche Situation des kleinen, haselnussbraun-rötlichen Hühnervogels. Und deswegen möchte er jetzt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Forstämtern entsprechende Niederwald-Schutzgebiete im Ahrgebirge einrichten.

So soll der natürliche Lebensraum des hübschen Tieres wiederhergestellt werden. Denn seinen natürlichen Lebensraum, die Niederwälder, die einst zur Lohrinde- und Brennholzgewinnung künstlich angelegt wurden, gibt es schon lange nicht mehr. Die Lohrinde wurde früher zu Gerbsäure für die Lederherstellung verarbeitet, doch nachdem man einfacher auf künstliche Produkte zurückgreifen konnte, gab man die Niederwälder auf und ließ die Bäume zur Bauholzgewinnung wachsen.

Die Niederwälder verschwanden, doch das zähe Vögelchen hat überlebt. In den vergangenen Jahren haben fachkundige Bürger immer wieder Sichtungen des Haselhuhns in den Wäldern rund um Hümmel, Aremberg und Wershofen gemeldet. Dort sind durch den Orkan Kyrill im Januar vor zehn Jahren einige Windwurfflächen entstanden, und die bislang nur niedrig nachgewachsene Vegetation bietet dem Haselhuhn einen idealen Lebensraum. Dem Tierfilmer Andreas Kieling war es dort sogar gelungen, zwei der äußerst scheuen und versteckt lebenden Haselhühner bei der Paarung zu filmen.

Da die zur biologischen Art der Raufußhühner zählenden Tiere sehr standorttreu leben, entfernen sie sich nie weit von ihrem angestammten Revier. Das macht das Anlegen eines Naturschutzgebietes nicht leicht. Sind die neuen Niederwaldparzellen zu weit von den ursprünglichen Ansiedlungen des Haselhuhns entfernt, würden die Tiere die Gebiete nicht annehmen.

Ralf Schmidt (links) und Bolko Haase zeigen bei Heppingen, wie ein Niederwald aussieht, der nicht mehr gepflegt wurde.

Foto: Celina de Cuveland

Schmidt plant deshalb, die Schutzgebiete im gesamten Ahrgebirge links des Flusses einzurichten. „Auf den Hängen rechts der Ahr gibt es punktuell hohe Wildbestände“, erklärt der Naturschutzobmann. „Wir teilen die Meinung der Forstämter, dass dort Niederwälder wegen des hohen Wildverbisses nur schlecht bis gar nicht bestehen könnten.“ Das bedeutet, dass vor allem Rehe die neuen Triebe fressen würden.

Denn um einen Niederwald entstehen zu lassen, werden vorhandene Bäume „auf den Stock gesetzt“. Das bedeutet, dass bestimmte, stockausschlagfähige Baumarten bis auf den unteren Teil des Stammes gefällt werden. Sie treiben dann rund um den alten Stamm neu aus, die Vegetation wächst vorerst niedrig nach. Der größere Lichteinfall sorgt dafür, dass sich Büsche, Gräser, Farne und Sträucher gut entwickeln können. Es entsteht eine dichte Krautschicht, in der sich das Haselhuhn wohlfühlt.

Die Naturschutzgebiete sollen vorrangig auf Waldflächen eingerichtet werden, die nicht-wirtschaftlich sind, weil durch ihre steile Lage eine wirtschaftliche Nutzung kaum möglich ist. Ein netter Nebeneffekt: Die Wurzeln der Krautschichtpflanzen bieten einen guten Erosionsschutz und beugen Schlammlawinen vor.

„Einige der älteren Forstleute und Jäger aus dem Kreis haben mir erzählt, dass es früher im ganzen Ahrgebirge Haselhühner gab“, erzählt Schmidt. Inzwischen ist die endemische Art nur noch in wenigen Refugien in Westdeutschland zu finden. „Wir tragen hier so gesehen auch eine globale Verantwortung für diese Art“, betont Schmidt.

Forstamtsleiter Bolko Haase weist auf einen anderen Aspekt hin, der die Niederwälder auch für den Forst zu einem Gewinn macht: „Niederwälder bedeuten nicht nur eine Biotopverbesserung zugunsten des Haselhuhns. Auch viele seltene Pflanzenarten wie die Els- oder Mehlbeere und der Speierling können dort angesiedelt werden.“ Zudem schütze man mit den Niederwäldern auch die hochstämmigen Forstkulturen vor Wildverbiss, weil die jungen Pflanzen im Niederwald für Schalenwild wie Wildschweine und Rehe eine gern angenommene Nahrungsquelle darstellen.

Laut Schmidt konnten inzwischen schon die Rahmenbedingungen für das Artenschutzprogramm des Haselhuhns mit dem Landesamt für Umwelt erfüllt werden. Wenn die Niederwälder an den Hängen des Ahrgebirges eingerichtet sind, werden Spaziergänger sie als solche erkennen können. Außer wenigen großen Bäumen bestehen die Flächen vor allem aus niedrigem Bewuchs.

Vom Ahrtal aus gesehen sollten sie sich in den ersten Jahren klar vom umliegenden Wald abheben. Und wer weiß, vielleicht ist es Spaziergängern in einigen Jahren auch wieder möglich, mit etwas Glück ein Haselhuhn im Unterholz zu sichten.

Von unserer Reporterin Celina de Cuveland