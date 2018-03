Die Altenahrer Feuerwehr: Auch in der Bütt eine tolle Truppe

Sie sind eine eingeschworene Truppe, die Mitglieder der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr von Altenahr. Im Ernstfall können sie sich hundertprozentig aufeinander verlassen und halten fest zusammen. Doch auch wenn es mal nicht so ernst zugeht, kann man auf die Männer zählen. So organisieren sie jedes Jahr einen karnevalistischen Feuerwehrball, der sich sehen lassen kann.

Umjubelt wurde der Tanz der Feuerwehrtruppe im Saal der Winzergenossenschaft Altenahr.

Foto: Vollrath

Das Besondere und Liebenswerte an der auch in diesem Jahr ausgebuchten Veranstaltung im Saal der Winzergenossenschaft Altenahr: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr stemmen die gesamte Sitzung in Eigenregie, halten Büttenreden und geben Showtanzeinlagen, führen Sketche auf und haben auch keine Scheu vor einer guten Portion Selbstironie. Sie brauchen keine teuer eingekauften Redner von außerhalb. Lediglich die Funken und die Damengarde der Karnevalsfreunde Altenahr (KFA) sind unterstützend dabei.

Los ging es in diesem Jahr nach der Begrüßung durch Wehrführer Stephan Knieps und dem umjubelten Einmarsch der frisch gekürten Kindertollitäten Prinz Lars I. (Lara Raupach), Bauer Nico I. (Kaspari) und Jungfrau Angelina I. (Bruchhausen) mit einer Tanzdarbietung der Funken der KFA. Sie sorgten für viel Wirbel auf der Bühne und stellten einmal mehr ihr Können unter Beweis.

Ihnen folgte Helmut Schick in der Bütt. Der Wehrkamerad betrat als Arzt verkleidet die Bühne und wollte sich in Altenahr niederlassen. Dafür musste er allerdings ein wenig von seiner Arbeit berichten. Dabei wurde deutlich, dass er wohl nicht der fleißigste Student gewesen war. Ob er seine Praxis in Altenahr eröffnen darf, bleibt unklar, aber die Zuschauer im Saal hatten ihren Spaß.

Anschließend stellten sich acht Feuerwehrkameraden tänzerisch den gestrengen Blicken der Karnevalsfreunde. Für ihre Darbietung wurden sie mit viel Applaus bedacht, bevor Bürgermeister Rüdiger Fuhrmann als moderierender Hausmeister das Wort ergriff und feststellte: „Die Männer als solche stehen in ständigem Widerspruch zu sich selbst.“ Er wusste aber auch Positives zu berichten und verkündete stolz. „Aber wir Männer können auch ohne Implantate dicker werden.“ Fuhrmann erntete viel Beifall, und der Abend nahm seinen Lauf. Das Solomariechen Francesca Reimer begeisterte, und auch Frank Linnarz und Stephan Knieps scheuten sich ebenso wenig in die Bühne zu treten wie Michael Hottenroth und Kai Kreuzberg, die lustige Sketche zum Besten gaben.

Dabei ist nicht immer genau zu sagen, wer mehr Spaß hat – die Akteure auf der Bühne oder die Karnevalsfreunde im Saal. Aber das ist auch egal, die Stimmung beim Feuerball ist immer ausgezeichnet. Zum Schluss ging es noch mal richtig fetzig auf der Bühne weiter, denn die Kameraden zeigten, dass sie auch in Sachen Blasmusik ihr Handwerk verstehen. Sie brachten die Gäste in Tanz- und Feierlaune – ein guter Übergang zur Tanzparty, bei der die Karnevalsfreunde bis in die frühen Morgenstunden ihre Runden übers Parkett drehten.

Von unserer Mitarbeiterin

Ute Müller