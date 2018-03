Die Akrobaten im Karneval: Tänzer zeigen ihr Können

Aus unserem Archiv

Ahrbrück

Karneval ohne Gardetanz, das ist im Rheinland undenkbar. Das ganze Jahr über trainieren die Funken, um körperlich fit zu sein für die Session. Denn der Gardetanz mit seinen Würfen und Figuren ist tänzerische Akrobatik auf hohem Niveau. Was die Gruppen im Ahrtal so drauf haben, zeigten sie mit viel Kondition beim Gardetreffen in Ahrbrück – in einer Hochburg, die nicht nur am kommenden Sonntag mit einem tollen Straßenkarneval lockt, sondern auch ansonsten viel auf die Beine stellt.