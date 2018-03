Das Weihnachtsgeschäft: Ein Auslaufmodell?

Inzwischen dürften die meisten unpassenden Geschenke umgetauscht und viele Gutscheine eingelöst sein – Zeit für eine Bilanz des Weihnachtsgeschäfts an Rhein und Ahr. Doch gibt es das angesichts des ständig wachsenden Internethandels überhaupt noch? Einzelhändler aus dem Kreis Ahrweiler ziehen auf RZ-Nachfrage höchst unterschiedliche Schlüsse – während einige von ihnen durchaus zufrieden sind, herrscht anderswo Ernüchterung.

Eine volle Einkaufsstraße in Bad Neuenahr vor Weihnachten: ein Bild, das nach und nach verschwindet? Foto: Hans-Jürgen Vollrath

„Von einem Weihnachtsgeschäft kann man heute eigentlich gar nicht mehr reden,“ sagt Henrik Geschier. Er betreibt ein Geschäft für Kinderausstattung und spricht als stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft auch für seine Einzelhandelskollegen der Kreisstadt. „Der Weihnachtseinkauf wird zunehmend im Internet getätigt.“ Damit finden sich die hiesigen Händler aber nicht ab und steuern gegen: mit Weihnachtsaktionen, Rabatten, liebevollen Verpackungen der Geschenke und zunehmender Präsenz im Netz.

Gisela Dieringer, die mehrere Schuhläden betreibt, ist daher mit ihrem Weihnachtsgeschäft zumindest „nicht unzufrieden.“ Ob Schuhe oder Textilien – das Weihnachtsgeschäft hängt in diesen Branchen vor allem an der Witterung. Und Winterkleidung war im milden Dezember 2017 nur wenig gefragt.

Obwohl man die Online-Konkurrenz spürt, profitierte der Spielzeughandel 2017 nach wie vor von der Vorweihnachtszeit. Gisela Marner ist seit vielen Jahren Mitarbeiterin bei Koll-Hoss in Ahrweiler. Sie war überrascht, dass sich Brettspiele als Verkaufsschlager entpuppten und die rege beworbenen neuen Ghostbusters-Figuren nach dem Fest noch immer im Regal stehen. Ganz oben auf den Wunschzetteln standen aber Lego-Figuren aus „Star Wars“.

Manuela Lorse, zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Remagen mag ich“, sagt: „Natürlich wurde auch hier unter uns Einzelhändlern das Thema diskutiert, dass es nur drei Adventssonntage im Vorfeld von Heiligabend gibt und die Zeit für Weihnachtsverkäufe eine Woche kürzer als üblich ist.“ Darauf, dass der Heiligabend auf einen Sonntag fiel, reagierten die Remagener mit längeren Öffnungszeiten am Samstag davor. Zudem gab es Musik in den Straßen, Glühweinbuden und Plätzchen. Aber: Die Resonanz war überschaubar. Das Nikolausmarkt-Wochenende war da schon eher nach dem Geschmack der Remagener Händler, die insgesamt mit dem Saisongeschäft recht zufrieden waren. Überhaupt sei 2017 ein sehr gutes Verkaufsjahr gewesen: „Das liegt sicher auch an den niedrigen Zinsen, die Leute kommen eher an Kredite heran“, vermutet Manuela Lorse.

Eine Änderung im Kaufverhalten hat Ruth Doemen aus Remagen festgestellt. „Letztes Jahr waren Gerätschaften für Raclette, Fondue oder Feuerzangenbowle der Renner, die gingen diesmal vor Weihnachten überhaupt nicht.“ In ihrem „Krippchen“ waren dafür nette Kleinigkeiten wie Essige und Öle, Marmeladen, Likörchen oder Tassen sehr gefragt. Das Geschäft hat sich auf die letzten zwei Wochen vor Weihnachten konzentriert.

Johannes Probst, Inhaber des Bad Breisiger Hauses der Geschenke, hat hingegen registriert: „In diesem Jahr hat sich das Weihnachtsgeschäft entspannter dargestellt, die Leute haben schon im November damit begonnen, etwas Schönes für ihre Lieben zu besorgen.“ So wurden Last-Minute-Kaufaktionen seltener. „Da habe ich auch schon erlebt, dass manche erbost darüber waren, dass sie nicht kurz vor Toresschluss das Gewünschte mehr bekamen – aber da kann ich dann auch nicht für.“

„Etwas besser als im vorherigen Jahr“, so bilanziert Daniel Queckenberg von der Bad Breisiger Expert-Filiale das Vorweihnachtsgeschäft. Besonders hoch im Kurs standen Handys, der Anteil der Fernseher ging einigermaßen. Das Jahr 2017 beurteilt der Elektrofachhändler als gut: „Die Leute kaufen hochwertiger, also markenbewusster, auch um in Sachen Qualität auf Sicherheit zu gehen.“

Maren Andres, Vorstand der Werbegemeinschaft „Aktiv für Sinzig“ hat wiederum andere Eindrücke gesammelt: „Das Vorweihnachtsgeschäft hat in diesem Jahr relativ spät angefangen, erst am Mittwoch vor Heiligabend kamen verstärkt Kunden.“ Im Großen und Ganzen ist sie jedoch zufrieden, auch wenn deutlich zu spüren ist, dass viel im Netz gekauft wird – mit entsprechenden Folgen für die Lieferdienste, die auch noch in den Tagen nach Weihnachten stark belastet sind – etwa mit Retouren.

Ob das dann im Sinne der Umwelt positiv ist, sei dahin gestellt. Dirk Sauer vom Sinziger Spielwarengeschäft Sauer: „Da muss ich wirklich mal ein Lob an die Kunden aussprechen, die in den Fachgeschäften sehr bewusst und gezielt einkaufen – die Umtauschquote ist verschwindend gering.“

Von unseren Mitarbeiterinnen Gabi Geller und Judith Schumacher

