Das Großr(h)einemachen geht los: Wie Neulinge und Alteingesessene mit dem Hochwasser umgehen

Seit Tagen hält das Hochwasser die Menschen am Rhein in Atem. Voller Sorge haben sie auf die Fluten geschaut, den Vorhersagen für die Pegelstände gelauscht. Die sinken jetzt, daher macht sich Erleichterung breit. Menschen, die schon Jahrzehnte an dem Strom leben, begegnen der Aufregung mit einer gewissen Routine. Andere machen ihre ersten Erfahrungen mit der Naturgewalt. Wir haben uns umgehört.

Für den jungen Feuerwehrmann Christian Laux ist dieses Hochwasser sein Erstes. Er findet es spannend, auch zu sehen, wie die Anwohner damit umgehen. Foto: Judith Schumacher

Langsam tuckert das Boot der Kripper Feuerwehr von seinem Liegeplatz am Sandweg in Richtung der überschwemmten Rheinallee. „Da müsste jetzt gleich der Brunnen sein“, warnt Christian Laux in Höhe des Parkplatzes seinen jungen Feuerwehrkollegen Daniel Schwarz. Für Laux (17 Jahre) ist es das erste Hochwasser, bei dem er im aktiven Dienst der Floriansjünger eingesetzt wird. Schwarz hat zwar schon 2011 erfahren, was zu tun ist, wenn der Rhein über die Ufer tritt. „Aber neu ist, dass ich nun auch den Bootsführerschein habe“, sagt er.

Für die beiden Jungfeuerwehrleute ist diese Zeit spannend und lehrreich zugleich. „Die älteren Kollegen wissen ganz genau, was diese Situation erfordert und sind gut vorbereitet“, meint Laux. Für ihn ist es interessant, wie die Anlieger reagieren, die sie im Pendelverkehr mit ihrem Wassertaxi bei Bedarf von ihren Häusern abholen und wieder zurückbringen.

Susanne und Helmut Metzbacher sind vor einem Jahr nach Kripp gezogen. „Das ist das ganze Jahr über so schön hier. Da nehmen wir die Überschwemmung in Kauf“, sagen sie. Foto: Judith Schumacher

„Die machen das großartig“, loben Susanne und Helmut Metzbacher. Das Ehepaar aus Köln hat vor einem Jahr ein Reihenhaus an der Kripper Rheinpromenade bezogen. Und zwar sehenden Auges: Sie kannten die Überflutungsgefahr.

„Das gesamte Jahr über ist es hier dafür um so schöner“, sagen sie. „Wir haben uns mit genügend Lebensmitteln eingedeckt, der Weinvorrat ist auch bestens, und so haben wir hier eine entspannte Quarantäne“, fügt Susanne Metzbacher lachend hinzu. Für alle Eventualitäten wollen sie sich von ihrem rückwärtigen Balkon einen Zugang – ähnlich dem ihres hochwassererprobten Nachbarn – anschaffen, den auch von Balkon zu Balkon ein weiterer Bewohner des Hauses nutzen darf.

Raimond Lindner erlebt ebenfalls das erste Mal in Kripp das Hochwasser. „Aber als Oberwinterer habe ich Erfahrung damit“, sagt er. Seinen Zwangsurlaub sieht er entspannt. Nun, da das Wasser allmählich zurückgeht, säubert er bereits Stufe um Stufe seines Wohnhauses.

Vor einem Jahr hat Kristof Kalisch das Haus an der Kripper Rheinallee gekauft. „Ich wusste ja, das so etwas passieren kann. Dass es aber so schnell kommt, hätte ich nicht gedacht“, sagt er. Foto: Judith Schumacher

Gleich nebenan wohnt Kristof Kalisch. Auch er hat erst vor einem Jahr sein Haus mit seiner Ehefrau Vanessa bezogen. „Ich wusste ja, dass das passieren kann. Aber dass es so schnell geschieht, hätte ich nicht gedacht“, so der junge Mann. Für ihn und seine Frau ist die Situation aufregend, aber auch ein wenig traurig. Zum einen leben sie dort mit einem 17 Monate alten Kleinkind. „Der Kleine hat Bewegungsdrang, da ist er eingeschränkt“, sagt Kalisch. Zum anderen ist in die Ferienwohnung im hinteren Teil des Hauses das Wasser gedrungen. Noch schlimmer hat es seine Schwiegereltern Heike und René Zavodsky getroffen. Das Ehepaar betreibt seit 22 Jahren den Hotel- und Gastronomiebetrieb „Fährhaus Rhein-Inn“ an der Promenade gegenüber dem Fähranlieger. Mit hochgeschlossener Gummihose watet Zavodsky vorm Hof des Hotels, wo mittlerweile Kühlschränke und Waschmaschinen im Wasser dümpeln. „Dass es so hoch kommt, haben wir nicht erwartet“, meint er. „Doch man muss damit leben. Wer das nicht kann, muss wegziehen.“

Seit 22 Jahren führt René Zavodsky das Hotel-Restaurant „Fährhaus Rhein-Inn“ an der Kripper Rheinpromenade. „Man kann es nicht ändern“, kommentiert er das Hochwasser. Foto: Judith Schumacher

Zuvor hatten die Zavodskys in Leutesdorf ein Gasthaus, wo sie 1983, 1985 und 1988 die Folgen von Überschwemmungen erlebt hatten. In Kripp kam das Hochwasser zweimal binnen einer Woche wieder. „Das Schlimmste ist die Unsicherheit, wie weit das Wasser steigt“, sagt er. Denn er hat auch schon erlebt, dass die Prognose um einen Meter daneben lag.

Beim Jahrhunderthochwasser 1993 war er mit seiner Familie im Urlaub. „Da haben Freunde und die Feuerwehr den unteren Bereich geräumt so gut es ging“, erzählt er. Man hoffe immer, nicht so viel räumen zu müssen. „Die Frage ist: Schafft man einfach alles in einen 7,5-Tonnen-Lkw und lagert das Inventar aus, oder spart man sich das?“, so René Zavodsky. Der wirtschaftliche Schaden durch ausgebliebene Übernachtungen sei überschaubar.

„Die eigentlichen Schäden werden sich erst in einigen Jahren bemerkbar machen“, prognostiziert er. Nämlich dann, wenn alles abgetrocknet ist und die Ausblühungen am Hausputz sichtbar werden. Froh ist er, nicht an einem kleineren Fluss wie der Ahr zu leben. „Die schmaleren Wasserläufe sind bei Überflutungen viel gefährlicher, weil sie alles mit sich reißen“, sagt der Gastronom, der erleichtert ist, wenn Vater Rhein in sein Bett zurückkehrt. Judith Schumacher