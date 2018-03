Da wird gefeiert: Jecken am Rhein sind heiß auf die fünfte Jahreszeit

Party, Sitzungen, närrische Verhaftungen, Umzüge und Kinderkarneval erwarten die Narren am Rhein. Damit sie voll auf ihre Kosten kommen, haben die traditionellen Karnevalsvereine und deren Ableger ihr Möglichstes getan, um ein klasse Programm auf die Beine zu stellen. Die Rhein-Zeitung hat viele Termine zusammengestellt.

Die Narren am Rhein machen sich bereit für die heiße Phase des Karnevals. Dass sie wissen, wie man richtig feiert, haben sie bereits in den Vorjahren gezeigt: etwa beim Sinziger Zug. Foto: Vollrath

Im Stadtgebiet von Sinzig stehen folgende Veranstaltungen an: Am Samstag, 13. Januar, veranstaltet die KG Närrische Buben ihre Seniorensitzung im Helenensaal in der Zeit von 14.11 bis 19 Uhr. Am gleichen Tag geht am Löhndorfer Schützenplatz die Möhnensitzung von 18.11 bis 23 Uhr über die Bühne.

Am Samstag, 20. Januar, hat die Westumer Karnevals-Gesellschaft Rot-Weiß erstmals eine Jugend-Karnevalsdisco auf dem Programm. Im Festzelt „In der Galters“ ist der Nachwuchs bis zum Alter von 16 Jahren für die Zeit von 16.11 bis 22 Uhr eingeladen, damit auch diese Altersgruppe mit karnevalistischen Klängen und alkoholfreien Getränken ihre Karnevalsparty feiern kann. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.

Am gleichen Tag findet die Traditionssitzung der KG Närrische Buben unter dem Motto „Och em Kostüm“ im Helenensaal statt. Beginn ist 17.11 Uhr, der Eintritt kostet 19 Euro.

Am Sonntag, 21. Januar, erwartet beim Kinderkostümfest in Westum die kleinen Narren ein buntes Treiben mit Tanz- und Gesangseinlagen sowie eine sich durch das Programm ziehende Kinderanimation im Festzelt „In der Galters“. Ab 14.11 Uhr ist beste Karnevalsstimmung für die kleinen Gäste in Begleitung garantiert. Die Veranstaltung endet spätestens um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls im Westumer Festzelt findet am Samstag, 27. Januar, bei freiem Eintritt der Landratsempfang in der Zeit von 11.11 bis 13 Uhr statt. Im Sinziger Helenensaal heißt es an diesem Tag ab 19.11 Uhr „Feire, danze, Karneval“.

Am folgenden Sonntag, 28. Januar, erwartet in der Westumer Galters bei freiem Eintritt die Gäste der spannende Wettstreit „Schlag die Möhre“. Alle Ortsteile und die Kernstadt sind in die Murre-Arena zu dem karnevalistischen Kräftemessen eingeladen. Denk-, Kraft- und Geschicklichkeitsspiele mit karnevalistischem Hintergrund stehen von 14.11 bis 22 Uhr auf dem Spielplan. Für den gleichen Tag lädt die Bad Bodendorfer KG Rievkooche Blau-Weiß ab 14.11 Uhr die Senioren zur Sitzung in den Saal der Winzergaststätte ein.

Am Freitag, 2. Februar, gibt sich die Veranstaltungsreihe „Kultur im Backes“ närrisch. Ab 20 Uhr findet im Westumer Backes ein Offenes Singen mit karnevalistischen Einlagen in Kooperation mit den Hellenbacher Jonge statt. Für Samstag, 3. Februar, lädt die KG Rievkooche Blau-Weiß Bad Bodendorf ab 18.11 Uhr zu ihrer großen Rievkooche-Sitzung ein in den Saal der Winzergaststätte.

Am selben Tag startet in der Westumer Galters die „Ramba-Zamba-Fastelovend-Karnevals-show“ ab 14.33 Uhr. Hierzu sind alle Karnevalsvereine und Möhnengesellschaften im Kreis eingeladen. Musik- und Tanzgruppen aus Köln, Niederzissen und der näheren Umgebung werden ihr Bestes geben. Einlass ist ab 16 Jahre, der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 20 Euro.

Die Möhnen sind los am Donnerstag, 8. Februar. Während die Sinziger Stadtmauremöhnen ab 14.11 Uhr den Helenensaal mit ihrer Großen Mädchensitzung unsicher machen, tun das die Westumer Möhnen ab 14.11 Uhr im Gasthaus „Zur Post“ und bei der Weiberfastnachtsfete der KG Rot-Weiß ab 18.11 Uhr im Festzelt.

Am Freitag, 9. Februar, veranstalten die Sportfreunde Koisdorf ihre Karnevalssitzung im Saal des Dorfgemeinschaftshauses. Das Närrische Gericht der Sinziger Stadtsoldaten tagt am Samstag, 10. Februar, in der Osteria Casa Giorgio, Markt 9. Die traditionelle Narrenmesse beginnt am Sonntag, 11. Februar, in St. Peter um 11 Uhr. An den traditionellen Veilchendienstagsumzug am 13. Februar schließt sich eine After-Train-Party im Helenensaal an.

Im Stadtgebiet von Bad Breisig erwartet die Narren folgendes Programm der Karnevalsgesellschaft: Am Samstag, 13. Januar, ist das Verhaften angesagt, und zwar den ganzen Tag über in der Stadt sowie auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes. Am Samstag, 20. Januar, beginnt die Galasitzung der KG um 19.11 Uhr in der Jahnhalle. Der Eintritt kostet 10 Euro im Kartenvorverkauf per E-Mail an karten vorverkauf.kg@gmail.com oder für 12 Euro an der Abendkasse. Am Samstag, 27. Januar, feiern die Möhnen ihren Karneval, und zwar ab 16.11 Uhr in der Jahnhalle. An Weiberdonnerstag, 8. Februar, startet der Karnevalsumzug um 14.11 Uhr in Oberbreisig, während sich die Bad Breisiger Möhnen ab 16.11 Uhr in der Jahnhalle treffen.

Am Samstag, 10. Februar, beginnt die Partynacht Blau-Rot um 20.11 Uhr in der Jahnhalle, und am Sonntag, 11. Februar, steigt der Kinderkarneval; Beginn ist um 14.11 Uhr in der Jahnhalle. Am Montag, 12. Februar, wird ab 10 Uhr in der Marienkirche eine karnevalistische Messe gefeiert.

Auch die KG Brohler Narrenzunft hat in der Turnhalle einiges an Veranstaltungen zu bieten: Am Samstag, 13. Januar, steht ab 19.11 Uhr die Galasitzung an, am Sonntag, 14. Januar, die Kindersitzung ab 14.11 Uhr, am Donnerstag, 8. Februar, beginnt um 16.11 Uhr die Möhnensitzung, am Freitag, 9. Februar um 20.11 Uhr der Maskenball und am Sonntag, 10. Februar, steht das Verhaften durch die närrischen Streitkräfte ab 11.11 Uhr auf dem Plan. Am Montag, 12. Februar, startet der Rosenmontagszug um 14.11 Uhr, danach steigt eine After-Zoch-Party.

Die Jecken im Stadtgebiet Remagen können sich auf folgende Termine freuen: Am Samstag, 13. Januar, findet ab 14.11 Uhr in der Rheinhalle das große Treffen der Garde- und Showtanzgruppen des Stadtsoldatenkorps statt. Die große Prunksitzung der KG Narrenzunft geht am Samstag, 20. Januar, in der Rheinhalle über die Bühne. Einlass ist um 18.11 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

In Oberwinter veranstaltet die KG Grün-Weiß im Glaspalast am Sonntag, 21. Januar, ab 16.11 Uhr ihre große Prunksitzung. Eine Kinder- und Jugendparty gibt es am Freitag, 26. Januar, im Rheinklänge-Haus zu Remagen. Einlass ist um 16.30 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Der Samstag, 27. Januar, ist in Oberwinter dem Seniorenkarneval der Kirchengemeinden gewidmet. Beginn ist um 14.11 im Glaspalast. Am gleichen Tag veranstaltet der SV Kripp seine Prunksitzung ab 19.11 Uhr in der Sporthalle. Und in Unkelbach gibt es ab 15.11 Uhr einen Kinderball in der Mehrzweckhalle.

Am gleichen Tag ab 20.11 Uhr geht dort die große Karnevalsparty über die Bühne. Kinderkarneval heißt es am Sonntag, 28. Januar, sowohl in der Oedinger Rheinhöhenhalle als auch im Oberwinterer Glaspalast, beim SV Kripp ab 14.30 Uhr in der Sporthalle sowie am Samstag, 3. Februar, in der Rheinhalle zu Remagen, Einlass ist um 13.30 Uhr, Beginn um 14.11 Uhr.

Die Schlüsselübergabe in Remagen findet statt am Sonntag, 4. Februar, in der Rheinhalle um 10.11 Uhr. Die Termine an Weiberdonnerstag, 8. Februar, jeweils um 15.11 Uhr: Möhnensitzung im Foyer der Rheinhalle, Möhnensitzung in der Unkelbacher Mehrzweckhalle, Möhnensitzung in Kripp im Hotel Rhein-Ahr, Möhnensitzung der Wölle Möhne im Oberwinterer Glaspalast.

Am Freitag, 9. Februar, geht in Oedingen ab 15.11 Uhr der Karnevalszug los, es schließt sich eine After-Zoch-Party an. Das Strohbärtreiben in Kripp beginnt am Samstag, 10. Februar, um 14.11 Uhr. Am gleichen Tag startet die Kostümparty um 20.11 Uhr im Oberwinterer Glaspalast. Der Remagener Fastelovendsumzug setzt sich am Sonntag, 11. Februar, ab 14.11 Uhr in Bewegung (13.30 Uhr Zugaufstellung Alte Straße/Friesenstraße). Danach lockt eine tolle Fete in der Kulturwerkstatt. In Oberwinter geht der Rosenmontagszug am 12. Februar ab 14.11 Uhr los (danach After-Zoch-Party im Glaspalast). Eine große Fastnachtsparty läuft am Dienstag, 13. Februar, 20 Uhr, in der Remagener Kulturwerkstatt.

Von unserer Mitarbeiterin Judith Schumacher