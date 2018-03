Business-Forum im Ahrkreis wächst: 3000 bereits vernetzt

Kein Teaser vorhanden

Gemeinsame Wanderungen, zum Beispiel unter dem Motto "Walk and Talk", gehören zu den Veranstaltungen des Netzwerkes. Foto: Honorarfrei

In Foren tauschen Mitglieder ihre Erfahrungen und Informationen zur Förderung der Wirtschaft aus. Außerdem soll mit dem Verein die Repräsentation der Wirtschafts- und Tourismusregionen an Rhein, Ahr und in der Eifel verstärkt werden. Zahlreiche Aktionen unterstützen dieses Ziel. So organisiert der Verein jeden letzten Donnerstag im Monat einen sogenannten Business-Stammtisch, "zu dem auch Interessierte in lockerer Runde herzlich eingeladen sind", informiert Pitzen. Außerdem veranstaltet das Businessforum Vortragsreihen zu verschiedenen Themen – zum Beispiel zur komplexen Materie rund um das Urheberrecht. Durch diese Veranstaltungen sollen die Mitglieder gemeinsame Ansätze und Interessen finden, sich gegenseitig inspirieren und mit Freunden und Geschäftspartnern geschaffene Netzwerke vertiefen. Der Verein engagiert sich auch bei sozialen Projekten. Im Dezember 2012 holte man die "Adventsmenschen" ins Ahrtal. Diese Gruppe versteigert 24 Tage lang je eine Dienstleistung oder ein Produkt, quasi ein Adventskalender für wohltätige Zwecke. "Die Einnahmen solcher Projekte kommen immer der Region zugute", erklärt Pitzen. So etwa dem Verein für wohnortnahe Erziehungshilfe im Kreis Ahrweiler. Für diese Projekte ist das Businessforum ganzjährig auf Sponsorensuche.

Das Businessforum richtet sich an Unternehmer, Selbstständige, junge Unternehmen (sogenannte Start-Up’s), Führungskräfte, Angestellte und alle Interessierten aus der Region. Die Vereinsmitgliedschaft ist kostenlos und jederzeit kündbar. Vereinsmitglieder erhalten bei kostenpflichtigen Events des Businessforums eine Ermäßigung. Für 24. August lädt das Forum ab 16 Uhr ins Haus Brogsitter in Grafschaft-Geldorf zu einer Reise durch die Welt der Weine ein. Anmeldeschluss ist am 10. August. Infos zum Shuttle-Service und zum Ticketverkauf unter www.businessforum-rae.de. nra