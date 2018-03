Burgbrohl: Einnahmen steigen, Schulden auch

Sehr unaufgeregt verlief die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Burgbrohl, obwohl die Mandatsträger an diesem Abend über die zweifellos wichtigste Weichenstellung für das neue Jahr zu beraten hatten: den Haushaltsplan 2018. Es waren zwei Fakten, die den Ausschussmitgliedern die Zustimmung zum Planentwurf erleichterten.

Die Gemeinde Burgbrohl hat sich die Umgestaltung des Josefsplatzes vorgenommen. Im Haushaltsplan 2018 sind jetzt erste Mittel für den Straßenbau im Kreuzungsbereich eingestellt.

Foto: Hans-Willi Kempenich

Den ersten nannte Ortsbürgermeister Walter Schneider: „Bis auf eine Investitionsmaßnahme haben wir alles andere einstimmig oder mit großer Mehrheit im Rat beschlossen, sodass wir darüber nicht erneut diskutieren müssen.“ Den zweiten erläuterte Alexander Bell, der in der Finanzabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung für den Burgbrohler Etat zuständig ist: „Nachdem der Finanzhaushalt zuletzt nicht so gut aussah, hat sich in 2017 doch einiges getan: Aus einem geschätzten Fehlbetrag von 360.000 Euro wurde im Laufe des Jahres ein Plus von 250.000 Euro.“ Als Gründe für die positive Entwicklung nannte Bell höhere Einnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer. Zudem wurden mehr Grundstücke verkauft als geplant und vorgesehene Ausgaben in Höhe von 60.000 Euro geschoben.

Der Ergebnishaushalt weist bei einem Volumen von 6 Millionen Euro einen Fehlbetrag von 145.000 Euro aus. „Das ist okay“, sagte Bell. Denn die Gemeinde habe eine Reihe von Gewinnvorträgen angehäuft, die bei Bedarf um den Fehlbetrag reduziert würden. Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro und ein Kredit über 377.000 Euro eingestellt. Die größten der geplanten Investitionsmaßnahmen: Sanierung Kaiserhalle (450.000 Euro), Straßenbau Nückental (390.000 Euro), Planung und Grunderwerb für Kindergarten in Oberlützingen (210.000 Euro), Grunderwerb für neues Baugebiet in Oberlützingen (100.000 Euro), Neugestaltung der Kreuzung am Josefsplatz (75.000 Euro) sowie die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (30.000 Euro). Hinzu kommen 25.000 Euro für die Anschaffung eines allradgetriebenen Fahrzeugs für den Bauhof – die einzige Investition, die noch nicht vom Rat beschlossen war.

Zur Sprache kamen natürlich auch die Gemeindeschulden. Die beliefen sich zum 31. Januar 2017 auf 3,1 Millionen Euro – Tendenz steigend. Für 2017 war ein weiterer Kredit über 1,8 Millionen Euro eingeplant, der aber auf 500 000 Euro reduziert werden konnte, weil nicht alle Maßnahmen durchgeführt wurden. „Dennoch könnten sich Ihre Schulden bis Ende 2019 auf rund 5 Millionen Euro erhöhen“, erklärte der VG-Finanzexperte. Mit einer stärkeren Annuität will man aber ein wenig gegensteuern. „Die Kredite machen uns allen Sorgen, aber wir schaffen ja auch Werte“, sagte Ortsbürgermeister Schneider.

Ergiebigste Einnahmequelle ist wie im Vorjahr die Gewerbesteuer mit 2,5 Millionen Euro. Als Eigenanteil aus der Einkommensteuer werden 1,4 Millionen Euro (Vorjahr 1,25 Millionen Euro) erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich voraussichtlich auf 365.000 Euro (291.000 Euro). Auf der anderen Seite muss Burgbrohl eine Kreisumlage von 1,9 Millionen Euro entrichten, die sich im vergangenen Jahr noch auf 2,1 Millionen Euro belief. An die Verbandsgemeinde geht eine Umlagezahlung in Höhe von 1,4 Millionen Euro (1,5 Millionen Euro). Der Zweckverband Brohltal-Ost erwartet von seiner größten Mitgliedsgemeinde 45 000 Euro.

Nach einer guten Stunde hatte der Ausschuss das Zahlenwerk mit einem Haken versehen, sodass es jetzt dem Gemeinderat am Dienstag, 30. Januar, zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Willi Kempenich