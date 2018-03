Bundeswehr schickt 232 Soldaten von der Ahr nach Koblenz

Die Phase der Unsicherheit für die 570 Dienstposten am aufgegebenen Bundeswehrstandort Bad Neuenahr-Ahrweiler ist vorbei. Die präzise Planung für den geordneten Rückzug steht. Seit Montag wissen die Soldatinnen und Soldaten sowie die zivilen Angestellten konkret, an welcher Stelle sie künftig arbeiten werden oder was an anderen Optionen auf sie zukommt.

Nutzten die Gelegenheit zum Gesrpäch in der Ahrtal-Kaserne (von links) Guido Orthen, Thomas Kossendey und Mechthild Heil.

Klarheit zu schaffen, war das Ziel des Besuchs von Staatssekretär Thomas Kossendey gestern in der Ahrtal-Kaserne. Er führte persönliche Einzelgespräche und verkündete es als gute Nachricht: „Die Masse kann in Koblenz untergebracht werden.“ 232 militärische und 50 zivile Beschäftigte werden ihren neuen Arbeitsplatz in der Stadt an Rhein und Mosel im neu zu gründenden Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) haben. Zum 1. Januar 2013 soll es mit dem Umzug losgehen. Die Mitarbeiter und Bundeswehrangehörigen werden hier zunächst in Bürocontainern untergebracht, die später durch Bürohäuser in Leichtmodulweise ersetzt werden. Andere Kameraden werden nach Köln ins Amt für Heeresentwicklung ziehen, für einige werden Altersteilzeit, vorzeitiges Ausscheiden und Härtefallregelungen ein Weg sein. Für weitere Personen sucht man nach Möglichkeiten, sie in der Region in Arbeit zu bringen. Kossendey ist zuversichtlich, dass in ein bis zwei Jahren alle untergebracht sind oder eine Lösung mithilfe der Bundeswehr gefunden haben. Er geht davon aus, dass es kaum Umzüge geben wird, da einige bereits jetzt Fernpendler seien.

Warum gerade der Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler? Darauf gab es nüchterne Antworten. „Obwohl es eine schwere Entscheidung war, blieb sie bei der Neustrukturierung des Heeres unausweichlich“, so der Staatssekretär. „Bei allem Verständnis für die regionalen Gegebenheit ist es die Mathematik der Reduzierung“, meinte Brigadegeneral Heinrich Fischer, Kommandeur Heeresschulen und stellvertretender Amtschef des Heeresamtes Köln, zu der Entscheidung, die Prozesse rund um die Ausrüstung der Bundeswehr in Koblenz zu bündeln. Für die CDU-Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil gilt es jetzt, nach vorne zu schauen und daran zu arbeiten, was mit den Liegenschaften passiert, die die Bundeswehr in der Kreisstadt hinterlässt. Anfang 2014 wird das Haus des Heeresamtes, Abteilung V, in der Unterstraße endgültig leer sein, im vierten Quartal folgt die Ahrtal-Kaserne und bis 2018 wird das Dienstgebäude an der Hauptstraße besenrein übergeben.

Der konkrete Zeitplan gibt der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mehr Planungssicherheit bei der Konversion, denn die Vermarktung von gigantischen Bürokomplexen wird auch aus Sicht von Bürgermeister Guido Orthen nicht so einfach werden. „Sicherlich wäre es einfacher, wenn die Bundeswehr eine frei überplanbare Fläche ohne Bauten hinterlassen hätte, aber wir müssen uns mit den Gegebenheiten auseinandersetzen“, sagte Orthen. Im August wird es zum Thema Konversion eine Klaustagung gegeben.