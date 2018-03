Bürgermeisterwahl Remagen: Kandidat nicht in Sicht

Sinzig hat eine spannende Bürgermeisterwahl gerade hinter sich, da schickt man sich in der Nachbarstadt Remagen an, ebenfalls ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Fest steht: Amtsinhaber Herbert Georgi macht nicht mehr weiter, Wahltermin ist am 4. März 2018 und eine mögliche Stichwahl würde zwei Wochen später am 18. März stattfinden. Vollkommen offen dagegen ist derzeit noch, wer überhaupt in die Fußstapfen des dann 64-jährigen Georgi treten möchte. Von Spannung ist fünf Monate vor dieser Wahl in Remagen jedenfalls noch nichts zu spüren.

Das Bürgermeisteramt in Remagens Rathaus wird bald frei. Ein Nachfolger für Herbert Georgi ist derzeit aber noch nicht in Sicht. Foto: Christian Koniecki

„Bei der ersten Ausschreibung, die wir im September quasi als Versuchsballon gestartet haben, sind drei Bewerbungen eingegangen“, bestätigt der Noch-Bürgermeister im Gespräch mit der RZ. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um auswärtige Kandidaten handeln. Derzeit läuft die zweite offizielle Ausschreibung. Bis zum 15. Januar haben mögliche Interessenten noch Zeit, ihre Unterlagen bei der Stadtverwaltung einzureichen. „Im November werden wir an die Stadtratsfraktionen herantreten, und ihnen die bisherigen Bewerber vorstellen“, so Georgi weiter. „Dann haben sie die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen.“

In den politischen Parteien der Römerstadt tut sich derweil wenig. Etwa bei der CDU: Ein möglicher Bürgermeisterkandidat aus Reihen der Remagener Christdemokraten ist nicht in Sicht. „Wir sind mittlerweile schon in einer Phase angelangt, in der wir mit unserer kleinen Findungskommission aktiv auf mögliche Kandidaten zugehen – bislang jedoch ohne Erfolg“, sagt Stadtverbandsvorsitzender Walter Köbbing. „Offensichtlich scheint vielen dieses Amt mit seinen zahlreichen Terminen am Wochenende nicht besonders attraktiv zu sein“, so Köbbing weiter: „Aber noch bin ich nicht ganz ohne Hoffnung.“

Ganz ähnlich sieht es bei den Sozialdemokraten aus. So erklärt Christine Wießmann am Rande einer Stadtratssitzung, dass es auch unter den SPD-Mitgliedern in der Römerstadt noch niemanden gäbe, der sich positiv zu einer möglichen Kandidatur geäußert hätte. „Entweder sind die Kandidaten zu alt oder sie sind zu sehr in Beruf und Familie eingebunden“, schildert sie ihre Eindrücke. Ob sich daran in den kommenden Wochen noch etwas ändern könnte, scheint ebenfalls unwahrscheinlich.

Ebenso wie bei den beiden großen Parteien sieht es bei den kleineren Gruppierungen aus. Egal ob Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Freie Bürgerliste (FBL) oder Wählergruppe Remagen: Ein möglicher Kandidat für den Bürgermeisterposten aus den jeweils eigenen Reihen ist weit und breit nicht in Sicht.

„Es hat schon Gespräche der Parteien untereinander gegeben, die darauf hinauslaufen, dass man sich auf einen geeigneten Kandidaten – vorzugsweise ohne Parteibuch – einigen könnte“, deutet CDU-Mann Walter Köbbing an. Vor diesem Szenario warnt Peter Wyborny von der Wählergruppe Remagen: „Das wäre zutiefst undemokratisch und würde den Wählern keine echte Alternative bieten“, befürchtet er. Wyborny sieht die großen Parteien in der Pflicht, geeignete Kandidaten aufzustellen. Sollte man sich bei CDU und SPD auf einen „Einheitskandidaten“ einigen, müsste man vonseiten der Wählergruppe noch einmal überlegen, selbst einen Kandidaten für das Amt des ersten Bürgers der Stadt Remagen ins Rennen zu schicken, deutet Wyborny an.

Von unserem Redakteur Christian Koniecki