Bürgermeisterkandidaten: Da waren's plötzlich drei

Wie die Zahl der brennenden Kerzen am Adventskranz immer größer wird, wächst auch die Anzahl der Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Remagen. Nach dem parteilosen aber von Bündnis 90/Die Grünen unterstützen Björn Ingendahl und dem am Mittwochabend von den Remagener CDU-Mitgliedern offiziell gewählten Kandidaten Walter Köbbing bewirbt sich mit dem ebenfalls parteilosen Gereon Wickord nun kurz vor dem dritten Advent auch ein dritter Kandidat um die Nachfolge von Herbert Georgi an der Stadtspitze.

Gereon Wickord möchte als parteiloser Kandidat Remagens Bürgermeister Herbert Georgi beerben.

Gereon Wickord ist gebürtiger Remagener, 56 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern. Beruflich ist der ausgebildete Betriebswirt und Einzelhandelskaufmann in der Bauwirtschaft in leitender Funktion tätig. Er bringt viel Führungserfahrung mit, unter andrem als Vertriebsleiter und Prokurist. Seit 40 Jahren ist er außerdem Mitglied der Remagener St.-Sebastianus-Schützen. Ohne die Unterstützung einer Partei musste er sich im Vorfeld der Bewerbung Unterstützerunterschriften sammeln – was ihm dann in der vergangenen Woche auch gelang. Und somit ist seine Bewerbung auch offiziell.

Jetzt heißt es für ihn möglichst schnell bekannt und für die Wähler attraktiv zu werden. „Ich bin dabei, die Gewerbetreibenden in der Stadt abzuklappern, um zu hören, wo der Schuh drückt“, erklärt Wickord im Gespräch mit der RZ. Auch die Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet, wie etwa den bevorstehenden in Kripp, nutzt der Kandidat, um auf mögliche Wähler zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Als möglicher Bürgermeister möchte sich Wickord vor allem um eine bessere Einbeziehung der Stadtteile bemühen. „Dort fühlt man sich immer noch zu oft abgehängt“, hat er beobachtet. Weitere Schwerpunkte für eine mögliche Amtszeit im Rathaus sieht er in einer Belebung der Innenstadt, eine Verbesserung der dortigen Parkplatzsituation, bessere Betreuungsangebote für Senioren im gesamten Stadtgebiet und im Hochwasserschutz.

Auch Walter Köbbing (links) gab am Mittwochabend seine Stimme ab. Er wurde von der Mehrheit der CDU-Mitglieder als Bürgermeisterkandidat bestätigt. Foto: Christian Koniecki

Sein Wahlkampfgegner Walter Köbbing kann sich dagegen auf die breite Unterstützung der CDU in Remagen stützen. Auf einer Mitgliederversammlung bestätigten am Mittwochabend knapp 40 Remagener Christdemokraten den 55-jährigen erfahrenen Lokalpolitiker als ihren Bürgermeisterkandidaten bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Zur Unterstützung extra aus Mainz angereist waren die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Guido Ernst und Horst Gies. Walter Köbbing stellte sich seinen Parteifreunden noch einmal ausführlich vor und umriss seine Ziele als möglicher künftiger Bürgermeister. Dabei betonte er besonders, die gute sachbezogene Arbeit in den Räten und in Zusammenarbeit mit der Verwaltung fortsetzen zu wollen. Als einen der Knackpunkte in der Stadt benannte er unter anderem die schwierige Parksituation, die er gern verbessern würde. Eine Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung, die Förderung des Einzelhandels und innovative Ideen für die Infrastruktur der Stadt, etwa ein Carsharingsystem, stehen ebenfalls auf seiner Agenda.

Björn Ingendahl ist der jüngste der drei Bürgermeisterkandidaten. Er sieht das als seinen Vorteil.

Der jüngste der bisherigen drei Bewerber, der 37-jährige Björn Ingendahl, sieht die gewachsene Konkurrenz gelassen. Er setzt unter anderem auf sein Lebensalter, dass ihm im Falle der Wahl im Gegensatz zu seinen Konkurrenten auch noch eine weitere Amtszeit ermöglichen würde. Motiviert ist er außerdem durch seine bisherigen Erfahrungen im Wahlkampf. „Ich habe sehr viel positives Feedback erhalten. Menschen aller Altersgruppen haben mir ihre Hilfe und Unterstützung angeboten, das ist toll“, sagt er im Gespräch mit der RZ. Für Januar und Februar plant er zudem noch Dialogveranstaltungen in allen Ortsteilen von Remagen.

Bleibt abzuwarten, ob zum vierten Advent möglicherweise nicht noch ein vierter Kandidat benannt wird. Aus Reihen der SPD in Remagen könnte möglicherweise noch jemand in den Ring steigen.

Von unserem Redakteur Christian Koniecki