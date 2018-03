Besucherschwund: Jecken nehmen es mit Humor

Wie auch anders, als mit Humor nahmen die Jecken der KG Bad Breisig den Umstand, dass die Jahnhalle bei ihrer Galasitzung nicht gerade proppenvoll war. „Wir sind zwar etwas dürftig besetzt, aber angesichts der kurzen Session und der hohen Veranstaltungsdichte ist die Konkurrenz groß“, schickte Sitzungspräsident Markus Feix eingangs vorweg.

Das Männerballett „Heiße Socken“ aus Neuwied zeigte bei der Sitzung in Bad Breisig auf gekonnte Weise, dass generationsübergreifendes Tanzen möglich ist. Schließlich zählt der jüngste der Truppe vierzig Lenze und der älteste 75. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

So mussten sie gar auf ihre Sitzungskapelle der „Rhein-Ahr-Spatzen“ verzichten, die zeitgleich im benachbarten Sinzig den Helenensaal bespielten. Dafür gab es zum Auftakt mit der ansehnlichen Anzahl von jungen Gardekadetten und dem amtierenden Prinzenpaar Michael I. und Prinzessin Silke I. (Matern) samt Hofstaat ein tolles Bühnenbild. Die KG erfreut sich über so viel Kindernachwuchs, dass sich die Kadetten mit ihren dreißig Kindern in zwei Tanzgruppen aufteilen mussten. „Mit euch werden wir auch die nächsten 125 Jahre sicher überleben“, so Feix. Dem flotten Gardetanz der Skylight Majorettes folgte Alexander Kurp, der als „Ne närrische Pastor“ das Leben mit Humor sieht. Der kanzelte angesichts des GroKo-Hickhacks gleich mit der Forderung nach einer Sahara-Koalition die komplette Regierung ab: „Schickt sie alle in die Wüste!“ Das größte Rätsel war für ihn, wie Angela Merkel ganze vier Legislaturperioden mit nur zwei Hosenanzügen überstehen konnte. Und Heiland Schulz hätte wie der Original-Erlöser auch nicht viel länger gebraucht, bis aus den Hosianna-Rufen ein „Ans Kreuz mit ihm“ wurde.

Herzerwärmend erinnerte Alexander Kurp an den unlängst verstorbenen Komponisten und Karnevalisten Dr. Dirk Pollerberg, dessen Ode „Breisig, du kleine Perle am Rhein“ er um eine weitere Strophe ergänzt hatte. Der ganze Saal stimmte mit ein, als er Pollerberg beste Wünsche in Richtung Himmel hinterher schickte.

Der kompletten moralischen Unterstützung der Bad Breisiger kann sich Laura Herter gewiss sein. Die Trainerin der Funken und amtierende Brunnenkönigin hatte gerade die Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz gewonnen und bereitet sich nun auf die Wahl zur Miss Germany vor. „Es geht jetzt für mich nach Fuerteventura, sodass ich diesen Karneval nicht bis zum Ende der Session mit euch feiern kann“, sagte sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Scharfzüngigen Humor ist man von Irmgard Köhler-Regnery gewohnt. So knöpfte sie sich mit ihren witzigen, aber auch bissigen Pointen die prekäre Haushaltslage der Verbandsgemeinde vor. Ihre Rede krönte sie mit einem passenden Konterfei von VG-Bürgermeister Bernd Weidenbach und Stadtbürgermeister Gabriele Hermann-Lersch als Titanic-Filmtraumpaar Leonardo di Caprio und Kate Winslet passend zur Titelmelodie „My heart will go on“.

Flotte Burschen eroberten in Gestalt des Neuwieder Männerballets „Heiße Socken“ die Bühne. In Robin-Hood-Kostümen zeigten sie, dass generationsübergreifendes Tanzen möglich ist. Schließlich zählt der jüngste der Truppe vierzig Lenze und der älteste 75. Klamauk und Akrobatik war mit den Poppelsdorfer Schlossmadämchen und Schlossjunkern Programm.

Nach der Pause brachte der Fanfarenzug Wassenach das Publikum wieder in Schwung, bevor die Brohler Narrenzunft samt ihrem Prinzenpaar Ingo I. und Prinzessin Sonja I. den Saal eroberten.

Auf einen anderen Kontinent begaben sich die Mitglieder der Dragoner mit ihrem Tanz „Afrika“ und begeisterten mit ihrem tollen Showtanz das Publikum. Ein Augenschmaus war auch das Damenkomitee der KG, das sich dieses Mal das Motto „Die Schöne und das Biest“ ausgesucht hatte.

Für Staunen sorgte durch ihre Leistung das Tanzpaar der Blau-Roten Funken Lisa Schäfer und Constantin Klee. Die beiden zeigten sehr anspruchsvolle Hebefiguren und machten ihrem Ruf, ein wahres Aushängeschild der KG zu sein, alle Ehre. Für großen Applaus sorgte mit ihrem Gardetanz zum Abschluss die preisgekrönte Tanzsportgruppe „Meninas“ der Westumer KG Rot-Weiß.

Von unserer Mitarbeiterin Judith Schumacher