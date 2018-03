Bestatter: Arbeit zwischen Fake und Würde

Eine brennende Kerze, zwei mit Osterglocken und Tannenzweigen geschmückte Trauerkränze und ein roter Teppich, der geradewegs auf das mit zwei weißen Leichenwagen gefüllte Foyer des Klosterforums zulief: Schon das Entree zur ersten Fachmesse für Bestatter in Maria Laach machte klar, worum es sich am Wochenende im Innern des Forums drehte.

Die Urne von „Max Muster“ thront auf einer falschen Steinsäule neben Kerzen, die gar nicht richtig brennen: Daniel Kirschke (im Hintergrund), Geschäftsführer der HKD Systems GmbH, setzt auf „Fake-Produkte“, die dem Bestatter die Arbeit erleichtern sollen. Foto: Uwe Sülflohn

Nämlich um alles, was für den Bestatter wichtig ist. „Tröstende Trauer“ war die Messe überschrieben, für die sich Vertreter von mehr als 80 Bestattungsunternehmen aus der größeren Region angemeldet hatten.

Urne oder Sarg? Bei der Messe für Bestatter war beides vertreten. Foto: Uwe Sülflohn

Die Aussteller kamen aus ganz verschiedenen für das Bestatterhandwerk relevanten Bereichen, zudem waren Fachleute, Künstler und Mönche der Abtei vor Ort. Allen voran Bruder Stephan Oppermann, Hauptorganisator der Messe. „Uns ist der klare Regionalbezug wichtig“, sagte er; die Messe setze auf hohe Qualität, nicht auf breite Masse. Und obwohl zumindest die Mitarbeiter des Klosters ganz in schwarz gekleidet waren, ging es alles andere als trübe zu. Lebhaft und interessiert war der Austausch, und gelacht werden durfte selbstverständlich auch.

Bruder Stephan Oppermann (rechts), Chef der Keramikmanufaktur Maria Laach und Hauptorganisator der Messe, erklärt die Vorzüge der neuen irdenen Urnen aus Maria Laach. Foto: Uwe Sülflohn

Für einige Schmunzler sorgte nicht zuletzt Daniel Kirschke, Geschäftsführer der HKD Systems GmbH. Zu Demonstrationszwecken hüpfte er auf seinen mitgebrachten Transportkisten herum, um deren Haltbarkeit unter Beweis zu stellen. Zudem zeigte er Dekorationsmaterial, das es dem Bestatter im wahrsten Wortsinne leichter macht: Steine aus Styropor, Topfpflanzen aus Kunststoff, federleichte Kerzenhalter und Opferlichter, die ganz ohne Feuer brennen. „Es ist alles Fake“, versicherte Kirschke. Und das aus gutem Grund: „Bei Bestattern ist es wie im Wanderzirkus. Sie müssen immer wieder mit ihrer Deko umziehen.“ Leicht und transportabel müsse das Material deshalb sein, und auch der Brandschutz spiele natürlich eine große Rolle.

Symbole der Hoffnung, gefertigt von der Kunstschmiede Maria Laach. Foto: Uwe Sülflohn

Weiße Hemden, schwarze Jacken und Pullover – in Sachen Kleidung setzen Bestatter auf Tradition. Bei der Friedhofsakustik und der Beleuchtung aber sind Innovationen durchaus willkommen. „Sargideen und mehr“ hatte der Sarghersteller Andres und Massmann aus Blankenrath nach Maria Laach mitgebracht – darunter einen Sarg aus Vollholz, der mittels Fototechnik individuell bedruckt werden kann. Fast alle Motive sind möglich. Wie wäre es etwa mit einer Strandlandschaft?

Bei der Gestaltung der Särge setzen die Hersteller passend zum Zeitgeist auf Individualität. „Das Kiefern- und Eichen-Schema wie vor 20 Jahren funktioniert nicht mehr“, erklärte Jürgen Liesenfeld. Beliebt sind derzeit Särge aus Vollholz, gerne in Eiche geölt. Im Schnitt 1200 bis 1400 Euro kostet ein Sarg für die Erdbestattung, günstige Modelle sind schon ab 600 Euro zu bekommen. Doch auch bei der „Sargmode“ lässt sich über den Geschmack streiten. Die Trends orientieren sich dabei an den Trends der Möbelindustrie.

Unter den Ausstellern waren auch die Klosterbetriebe selbst. So gab es von der Kunstschmiede gefertigte Trauergaben, von Bruder Jakobus handgefertigte Holzurnen, zeitgenössische Arbeiten der Bildhauerei Maria Laach und eine Auswahl an Gedenkstücken, Sterbebildern und Trauerkarten des Klosterverlags zu sehen. Die Hauptrolle aber spielten die irdenen Schmuckurnen, die die Keramikmanufaktur seit Neuestem im Programm hat. Sie wurden wie Kunstwerke in Szene gesetzt: auf Podesten und mit eigener Beleuchtung. Unglasiert verrotten die Urnen, die ab 150 Euro zu haben sind, in nur einem Jahr. Anders sieht es bei den glasierten Urnen aus hochwertigem Steinzeug aus. „Die sind auch in 1000 Jahren noch da“, prognostizierte Porzellanmalerin Andrea Lange.

Die neue Urnen-Serie aus Maria Laach war ohne Zweifel der Star der Messe. Mit einem Fingerzeig auf die in direkter Nachbarschaft ausgestellten Särge musste der Laacher Altabt Benedikt Müntnich aber zugeben: „Mein Herz hängt an diesen Modellen – da bin ich wohl etwas altmodisch.“ Nichtsdestotrotz hält der Trend zur Feuerbestattung an, wie Messe-Mitorganisator Jürgen Kreusch, Bestattungsunternehmer aus Mayen, bestätigte. Jährlich steige der Anteil um etwa 3 Prozent an, 2017 habe es sich bei 73 Prozent aller Bestattungen in seinem Bereich um Urnenbestattungen gehandelt.

Die gewandelte Bestattungskultur bringt für den Bestatter einen anderen Arbeitsalltag mit sich. „Es sind mehr Wege und mehr Arbeit. Andererseits macht eine Feuerbestattung aber auch mehr möglich“, so Kreusch, der seit fast 40 Jahren in seinem Beruf arbeitet. Was er beobachtet hat: Die Schere geht immer weiter auseinander zwischen Kunden, die eine Bestattung ganz schlicht und ohne viel Aufwand wünschen, und jenen, die sie möglichst detailreich und individuell gestalten möchten. Und immer öfter kommen die Menschen schon zu Lebzeiten ins Bestattungshaus, um ihre Beerdigung mit allem, was für sie dazugehört, eingehend vorzuplanen. Petra Ochs