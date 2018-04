Autofahrer, die zwischen Sinzig und Remagen unterwegs sind, sehen derzeit beinahe überall Absperrschilder, Umleitungsstrecken und Straßenbaufahrzeuge. Dazu sind die Staus zu den Stoßzeiten am Morgen und am Nachmittag noch länger als sonst. Grund sind gleich zwei Baustellen: Einmal ist die L 82 (alte Bundesstraße 9) voll gesperrt, weil dort die Bahnunterführung unter der Strecke der Ahrtalbahn erneuert wird. Dazu sind in unmittelbarer Nähe die Abfahrt der B 9 auf den Hochkreisel aus Richtung Sinzig und die Zufahrt in Richtung Kripp ebenfalls voll gesperrt. Wie geht es auf den Baustellen voran? Die RZ hat nachgefragt.

Für die Baustelle am Hochkreisel ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zuständig. Und die Meldungen, die aus der Pressestelle in Koblenz kommen, sind nicht gut: „Derzeit ist die Verbreiterung der ...

Lesezeit für diesen Artikel (648 Wörter): 2 Minuten, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.