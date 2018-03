Bauern unter Druck: Warum sie sich oft traktiert fühlen

Es vergeht kein Tag, an dem Landwirte nicht im Fadenkreuz der Kritik stehen. Nicht umsonst hat der Kreisvorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes, Franz-Josef Schäfer, mit Elke Pelz-Thaller eine Mutmacherin zur Generalversammlung eingeladen.

Franz Josef Schäfer, Vorsitzender der Kreisbauern, findet: Landwirte sind Futter für Negativschlagzeilen geworden.

Foto: Vollrath

Bauern stehen auch im Kreis Ahrweiler oft am Pranger. Da versprühen Demonstranten im November 2017 vor der CDU-Geschäftsstelle in Ahrweiler symbolisch Glyphosat. Die Bürgerinitiative gegen industrielle Güllelager und Massentierhaltung kämpft bereits seit 2013 gegen den Bau eines Güllebeckens in Gelsdorf. Und auch beim Hochwasserschutz gehen nach der Jahrhundertflut 2015 vorwurfsvolle Blicke in Richtung Landwirtschaft.

Als Bäuerin weiß Pelz-Thaller nicht nur um die Probleme des Berufsstandes, sondern als Persönlichkeitstrainerin kennt sie auch Strategien, mit der Kritik der Bürger umzugehen. „Es geht darum, einmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen auf das, was uns beschäftigt“, sagt Schäfer im Gespräch mit der RZ. Mehr Kommunikation, Aufklärung und Ehrlichkeit in der Diskussion wünscht sich Schäfer, wenn es um Reizthemen wie Gülle oder Glyphosat geht. „Glyphosat, das ist inzwischen das Synonym für alles Böse geworden“, findet Schäfer.

Was Landwirte auch tun, es sei immer falsch. Ein Beispiel: Im November ist er bei der Veranstaltung zum Hochwasserschutz in Birresdorf mit der Forderung an Landwirte konfrontiert worden, weniger zu pflügen und den Boden nur minimal zu bearbeiten, weil alles andere das Abschwemmen von Erde begünstige. Doch ohne den Einsatz von Glyphosat gegen ertragsmindernde Konkurrenzunkräuter sei der Verzicht auf den Pflug kaum möglich, erklärt Schäfer. Am Tag zuvor habe er wiederum eine Veranstaltung erlebt, in der Nabu-Mitglieder gegen den Einsatz von Glyphosat protestiert und das Insektensterben angemahnt haben. Und kurz zuvor habe man auf dem Klimagipfel in Bonn vor zu intensiver Bodenbearbeitung gewarnt – wegen des damit verbundenen Humusabbaus, mit dem Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. „Was ist denn jetzt richtig? Wir können es nicht allen recht machen“, schildert Schäfer die Zwickmühle. Selbst die bevorzugte Alternative von Biobauern, das Striegeln von Unkraut, berge die Gefahr, dass die Bodenbrüter irgendwann verschwunden sind.

„Die Materie ist viel komplexer, als es in der Öffentlichkeit transportiert wird“, meint Schäfer, der ein gestiegenes Medieninteresse am Thema Landwirtschaft registriert: „Vor uns kommt in den Schlagzeilen nur noch Donald Trump.“ Er befürchtet, dass den landwirtschaftlichen Betrieben bald die Nachfolger fehlen werden. „In der freien Wirtschaft finden gut ausgebildete Ingenieure Jobs, in denen man sich nicht diesen Anfeindungen aussetzen muss.“ Schäfer selbst setzt darauf, Menschen zu erklären, warum und wie etwas auf dem Acker passiert. „Wenn Fragen von Beobachtern kommen, dann halte ich an und spreche mit den Leuten.“ Das Bild, das die Gesellschaft von Bauern im Kopf hat, sei oftmals verzerrt, beklagt Schäfer. Zeitschriften, die Lust aufs Landleben machen, spiegeln für ihn eine trügerische Idylle über das Landleben: „Das sitzt ein Bauer unter einer Linde und trinkt mit seiner Frau gemütlich Kaffee aus edlem Geschirr. Meine Frau ist da eher mit Buchführung beschäftigt.“ Die Wirklichkeit sehe anders aus: jede Menge Bürokratie, immer mehr Auflagen, wirtschaftlicher Druck, Kampf um die Existenz. Und dazu kommt noch das schlechte Image.

Von unserer Redakteurin Beate Au