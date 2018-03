Barrierefreies Ahrtal: Alle haben was davon

Noch ist der Kurhaussaal in Bad Neuenahr für gehbehinderte Menschen nur über komplizierte Umwege durch die Spielbank zu erreichen, und im Sinziger Schloss fehlt ebenfalls ein barrierefreier Zugang. Es gibt noch einiges zu tun für einen barrierefreien Tourismus in der Modellregion Ahrtal, den der neue Projektkoordinator Maximilian Scholl auf den Weg bringen soll mit den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig sowie der Verbandsgemeinde Altenahr.

In Sachen Barrierefreiheit gibt es noch einiges zu tun: Außen- und Innentreppen sind für Menschen mit Gehbehinderung unüberwindbare Hindernisse auf dem Weg ins Bad Neuenahrer Kurhaus. Fotos: Vollrath Foto: Hans-Jürgen Vol

Über eine Million Euro Fördermittel stehen dafür zur Verfügung. Denn das Ahrtal ist eine von zehn Siegerregionen im Landeswettbewerb „Tourismus für alle“ des Wirtschaftsministeriums. Nun sollen die Chancen genutzt werden.

Was ist gemeint mit Barrierefreiheit in der Modellregion?

Es geht um mehr als eine Infrastruktur für Mobilität ohne Hindernisse wie bessere Zugänge zu öffentlichen, touristischen Einrichtungen, barrierefreie öffentliche WC-Anlagen oder Wanderwege, die für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen geeignet sind. Eine wichtige Zielgruppe sind auch Menschen, die nur eingeschränkt sehen, hören und verstehen können oder unter Lebensmittelunverträglichkeiten leiden. In diesem Zusammenhang soll beispielsweise eine „Neue Ahrtaler Küche“ mit speziellen Angeboten für Gäste mit Allergien entwickelt werden. Besucher mit Sehschwierigkeiten oder körperlichen Einschränkungen könnten mit Audioguides gelotst werden oder per Tandem chauffiert werden. „Tourismus für alle“ soll heißen, dass alle Gäste und Bürger unabhängig von einer Behinderung profitieren.

Wer kann die Förderung beantragen?

Die zur Modellregion gehörenden Kommunen (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und die VG Altenahr) können bei Investitionen bis zu 85 Prozent an Zuwendungen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung erhalten. Bewilligungsbehörde ist das Wirtschaftsministerium. Außerdem können private Unternehmen profitieren, wenn sie mindestens sieben Monate im Jahr geöffnet haben. Dazu gehören: Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten, die nach Abschluss der Maßnahme mindestens 10 Prozent der Zimmer barrierefrei ausgebaut haben; Gastronomiebetriebe ab 10 Tischen, in denen anschließend mindestens 50 Prozent der Tische barrierefrei ausgerichtet sind. Sie müssen danach die vom Deutschen Seminar für Tourismus definierten Standards für eine Zertifizierung erfüllen. Der Investitionszuschuss beträgt bis zu 40 Prozent, der Mindestzuschussbetrag liegt bei 20.000 Euro. Die Förderperiode läuft bis 2020. Die Anträge müssen bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz gestellt werden.

Wie soll die Idee „Tourismus für alle“ mit den Menschen in der Region umgesetzt werden?

In der ersten Jahreshälfte 2018 wird es ein Sensibilisierungsseminar geben und weitere Fortbildungsveranstaltungen bis 2020, die sich mit leichter Sprache, barrierefreien Führungen, Planen und Bauen oder barrierefreien Webseiten und Dokumenten beschäftigen.

Was sagen die Bürgermeister der beteiligten Kommunen dazu?

Für Bürgermeister Guido Orthen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist das Thema Barrierefreiheit insbesondere im Hinblick auf die Landesgartenschau 2022 ein wichtiges Thema. „Alles, was wir für den Tourismus machen, hat auch Auswirklungen für die Menschen, die hier wohnen in Form von höheren Standards“, sagt er. Aus Sinzig berichtet der neue Bürgermeister Andreas Geron von dem bereits seit 2015 bestehenden Konzept „Sinzig für alle“, bei dem die Stadt in Sachen Barrierefreiheit bereits auf den Prüfstand kam. Insofern hat Sinzig eine Vorreiterrolle. Für Achim Haag, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, wichtig: „Das Thema Barrierefreiheit muss vor allem in die Köpfe.“

Von unserem Redakteurin Beate Au