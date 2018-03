Bahnlärm: Güterzüge brettern noch ewig am Rhein entlang

Aus unserem Archiv

Mittelrhein

Perspektivisch wird sich nichts ändern an der Last des Bahnlärms für die Menschen im Mittelrheintal. Das ist die klare Botschaft schwammiger Aussagen des Bundesverkehrsministeriums. Es sieht derzeit wohl keineswegs danach aus, als würde die Alternativtrasse zur heutigen Güterzugstrecke am Mittelrhein in den „vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030 aufgenommen werden.