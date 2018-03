B 9: Verkehr für Mainz kein Grund zum Eingreifen

Zu viele Lkw und zu viele Raser sind auf der B9 im Kreis Ahrweiler unterwegs – die Bürger zwischen Rolandseck im Norden und Brohl-Lützing im Süden sind sich in dieser Einschätzung einig. Im Mainzer Innenministerium teilt man diese Ansicht offensichtlich nicht. So lässt sich wenigstens die Stellungnahme des Ministers auf eine Anfrage des Bad Breisiger Landtagsabgeordneten Guido Ernst bewerten.

Normal und verkraftbar ist der Lkw-Verkehr auf der B9, Unfallhäufungsstellen wegen überhöhte Geschwindgkeit nicht festzustellen, so das Mainzer Innenministerium auf die Anfrage des Bad Breisiger CDU-Abgeordneten Guido Ernst.

Foto: Vollrath

Auf die Frage des Abgeordneten, wann die Landesregierung etwas gegen die Probleme unternehmen wird, antwortet der Minister, dass die Verkehrsbelastung in diesem Streckenabschnitt zwar hoch ist, der Schwerverkehrsanteil aber nur bei drei bis vier Prozent liegt. Ein Schwerverkehrsanteil von bis zu zehn Prozent gelte auf Bundesstraßen aber als normal bzw. verkraftbar, so die Antwort aus Mainz, schreibt Ernst in einer Pressemitteilung.

Außerdem seien in dem Bereich weder „Unfallhäufungsstellen noch Unfallhäufungslinien, an denen überhöhte Geschwindigkeit eine führende Rolle spielt“ zu erkennen, so Minister Lewentz gegenüber Ernst. Damit liege eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine Schwerpunktsetzung bei der Geschwindigkeitsüberwachung nicht vor.

Für Ernst eine glatte Fehleinschätzung. Dafür spreche auch das vom Ministerium gelieferte Datenmaterial. Danach hat die Verkehrsdirektion Koblenz in 2016 in Remagen, Bad Breisig und Brohl 22 Messungen mit mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen durchgeführt, bei denen es zu 4536 Verwarnungen, 342 Bußgeldern und 19 Fahrverboten gekommen sei. Mit Handlasermessgeräten hätten Beamte der Polizeiinspektion Remagen 77 Stunden gemessen, 280 Verwarnungen ausgesprochen und 191 Bußgelder verhängt.

Enttäuscht ist Guido Ernst auch darüber, dass das Innenministerium es nicht für erforderlich hält, eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage auf dem Abschnitt zwischen Brohl und Rolandseck aufzubauen. „Die Notwendigkeit der Einrichtung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage ergibt sich aus polizeilicher Sicht nicht. Stationäre Anlagen kommen nur beim Vorliegen besonderer Umstände in Betracht und diese Anlagen haben nur eine punktuelle Wirkung“, habe Lewentz-Ministerium geantwortet schreibt Ernst.

Stattdessen wolle die Polizei auf moderne semi-mobile Geschwindigkeitsmessanlagen (Trailer), einsetzen, heißt es weiter in der Antwort auf die Anfrage. Was Guido Ernst einmal mehr verwundert: „Schon mit diesen Trailern wurden in 2017 in Remagen, Bad Breisig und Brohl 1460 Verstöße festgestellt hat. Diese Antworten können nicht zufriedenstellen.“