B 266 soll bis Ende 2015 fertig sein

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Die Fertigstellung der Ortsumgehung Bad Neuenahr wird sich um rund ein Jahr bis Ende 2015 verzögern. Das erfuhren Mitglieder der Bürgerinitiative „Nur 2000 Meter“ bei einer Baustellenbesichtigung.

Detlef Odenkirchen, Oskar Hauger, Manfred Rheindorf und Werner Unger (von links) von der Bürgerinitiative trafen sich mit Axel Eriksohn vom Landesbetrieb Mobilität Koblenz an der Großbaustelle der B 266. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Baudirektor Axel Eriksohn begründete das damit, dass der sicherheitstechnische Planungsaufwand für die beiden noch zu erstellenden Tunnelstücke durch neue Vorschriften zur Tunnelsicherheit erheblich umfangreicher und schwieriger geworden ist. Das betrifft in erster Linie eine aufwendigere Not-Gehweg-Beleuchtung, Belüftung, Funkausstattung sowie die vorgeschriebenen Löschwasservorrats- und auffangbecken. Inzwischen sind die Planungen aber abgeschlossen, und die Ausschreibungsunterlagen liegen zur Genehmigung beim Verkehrsministerium in Bonn vor.

Über 15 Jahre lang hatte die Bürgerinitiative „Nur 2000 Meter“ für den Bau der B 266 als Ortsumgehung von Bad Neuenahr gekämpft, ehe es dann im Jahr 2010 endlich losging. Genau genommen ist die Bezeichnung „Nur 2000 Meter“ nicht korrekt, denn es handelt sich um einen Lückenschluss von lediglich 1850 Metern. Doch das spielte damals keine Rolle.

Die Initiatoren von einst, Oskar Hauger, Detlef Odenkirchen, Werner Unger, Manfred Reindorf und Wolfgang Witsch, nutzten gerne die Gelegenheit zu einem Treffen mit Amtsrat Axel Eriksohn und seinem Mitarbeiter Joachim Kollakowski vom bauausführenden Landesbetrieb Mobilität Koblenz (LBM).

Keine Probleme bereitet nach Aussage der Experten die Finanzierung des gesamten Bauvorhabens. Diese sei gesichert, so Eriksohn. So wird es also im Herbst mit umfangreichen Bauarbeiten weitergehen, denn besonders für die beiden Tunnel, die in offener Bauweise und nicht bergmännisch erstellt werden, muss viel Erde bewegt werden. Allein rund 70 000 Kubikmeter Erde bleiben übrig und müssen zur Deponie gefahren werden. Durch den abschnittsweisen Bau wird aber die Durchfahrt für die Bewohner der betroffenen Bergstraße und der Straße „Im Muckental“ ständig gewährleistet sein.

Bei der Baustellenbegehung wurden viele Erinnerungen wach. „Es waren immer schöne Demonstrationen“, blickte Oskar Hauger zurück. Da sich einfach nichts tat und der Verkehr auf der Heerstraße immer stärker wurde, sei man damals auch bei der Stadtverwaltung der Ansicht gewesen, dass eine Beteiligung der Bürger ohne parteipolitisches Gerangel durchaus sinnvoll sei.

So gab es nicht nur öffentliche Aktionen, sondern auch zahlreiche Hintergrundgespräche, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt wurden. „Wir sind zum Beispiel mehrfach bei Minister Hans-Artur Bauckhage gewesen, haben mit Rainer Brüderle von der FDP und Christoph Böhr von der CDU gesprochen, sogar mit Ministerpräsident Kurt Beck von der SPD“, erinnert sich Hauger. 3500 Unterschriften von Anliegern wurden gesammelt und die Häuser der Heerstraße aus Protest mit schwarzen Fahnen beflaggt. „Das Eintreten der Initiative für den Bau ist sicherlich sehr hilfreich gewesen“, so Baudirektor Eriksohn. Das hörten die Protestler von einst natürlich gern, und so zeigten sie sich sehr zufrieden mit dem, was sich seit Baubeginn an den Weinbergshängen nördlich der Kurstadt getan hat.