Auf Linie mit Parteispitze: Sozialdemokraten im Kreis für GroKo

Ganz im Zeichen der Berliner Koalitionsverhandlungen stand der Neujahrsempfang der der SPD im Kreis Ahrweiler.

Dr. Axel Friedrich mit Ministerin Dr. Stefanie Hubig beim gut besuchten Empfang im Sinziger Schloss.

Foto: Vollrath

„Gut, dass man die Koalitionsgespräche zu einer großen Koalition (GroKo) aufgenommen hat.“ Mit dieser Aussage traf die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stephanie Hubig fast genau die Ansicht der überwiegenden Mehrheit der zum Neujahrsempfang im Sinziger Schloss anwesenden SPD-Genossen.

Nur wenige Parteimitglieder zeigten sich skeptisch, stimmten aber in Gesprächen bei einem Gläschen Neujahrssekt zu, dass man allein mit Idealismus nicht weiter kommt. Ein Parteiprogramm umzusetzen, ginge eben nur in der Regierung. Die Frage sei, was praktikabel und sinnvoll sei, aber gleichzeitig auch für das gesamte Land notwendig. Die Ortsvereine Sinzig und Bad Bodendorf sowie der Kreisverband und die Kreistagsfraktion hatten am Sonntag zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang eingeladen, der angesichts der aktuellen Diskussionen ganz im Zeichen der Koalitionsverhandlungen in Berlin stand. Für große Probleme gebe es keine einfachen Lösungen, deshalb könne man augenblicklich auch das leidenschaftliche Ringen um die GroKo verfolgen, erklärte Martin Eggert vom Vorstand der SPD-Sinzig. „Die Sozialdemokraten müssen Flagge zeigen, so wie die SPD in Sinzig seit 110 Jahren“, erklärte Eggert.

Keine einfache politische Lage sah die Ministerin Hubig, die seit rund 18 Monaten im Amt für Kitas, Schule und Bildung zuständig ist. Der Parteitag vor einer Woche in Bonn sei angesichts der politischen Lage eines der herausragenden Treffen in der Geschichte der SPD gewesen. Zwar sei die Entscheidung für Aufnahme von Koalitionsverhandlungen auf der Grundlage der Ergebnisse der Sondierungsgespräche denkbar knapp gewesen, sie persönlich sei aber sehr froh über diese Entwicklung. Ihrem Amt in Mainz entsprechend begründete sie das hauptsächlich damit, dass ihr Fachgebiet „Bildungspolitik“ in den Sondierungspapieren mit der Investitionsoffensive breiten Raum erhalten habe. 1600 Schulen in Rheinland-Pfalz mit rund 40.000 Lehrkräften zeigen, dass das Land in der Bildungspolitik mustergültig dastehe. Wenn jetzt noch Mittel aus der geplanten Investitionsoffensive für die Schulbausanierung, aber auch für die Digitalisierung der Schulen hinzukämen, würde das auch den Kommunen sehr helfen. Nicht ganz neu allerdings ist ihre Forderung, dass alle Grundschüler ordentlich Lesen, Schreiben und Rechnen lernen müssten, auch die mit Migrationshintergrund. Alle müssten mitgenommen werden und je nach Fähigkeit gefördert. „Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden“, sagte die Ministerin und sah diese Tatsache in den bisher bekannten Fakten der GroKo-Verhandlungen ausreichend berücksichtigt.

Für Kreisvorsitzenden Marcel Hürter aus Wassenach blieb zum Abschluss des offiziellen Veranstaltungsteils für seine Worte kaum noch ein Argument übrig. Er sah spannende Zeiten und habe große Sorge um unser Land, aber auch um die SPD. Mit Blick auf das altehrwürdige Gebäude und seine Partei hoffte er, dass beide die besten Jahre noch vor sich haben.

Von unserem Mitarbeiter Jochen Tarrach