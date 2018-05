Es regnete, als der Historische Trinkzug, der alle drei Jahre durch die Ahrweiler Innenstadt führt, sich Sonntagabend am Obertor in Bewegung setzte. Nur wenige Zuschauer bevölkerten die Straßen. Aber die paar Tropfen von oben störten weder die Schützen noch die Anwohner. Die hatten vor ihren Haus- oder Geschäftseingängen wieder ihre „Altärchen“ aufgebaut und kredenzten im Laufe der Nacht mehreren Hundert St.-Sebastianus-Bürgerschützen und St.-Laurentius-Junggesellenschützen den Ehrentrunk in Form eines guten Rotweins.

Meist in Viererreihen traten die Schützen vor ihre Gastgeber, salutierten und dann stießen alle auf das gegenseitige Wohl an. Noch vor Mitternacht klarte der Himmel auf und bescherte perfektes ...

Lesezeit für diesen Artikel (311 Wörter): 1 Minute, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.