Ahrtalbahn jäh gestoppt: 113 Schüler mussten ausharren

Wegen eines „Personenschadens“, wie es im offiziellen Sprachgebrauch der Bahn heißt, kam am Donnerstagnachmittag der Zugverkehr auf der Ahrtalbahn-Strecke für mehrere Stunden zum Erliegen.

Bei Walporzheim kam der Zugverkehr auf der Ahrtalbahn-Strecke für mehrere Stunden zum Erliegen. Foto: dpa

In Höhe der „Bunten Kuh“ bei Walporzheim musste ein Nahverkehrszug in Richtung Altenahr gegen 13.30 Uhr eine Notbremsung vornehmen. In der Bahn saßen 113 Schüler und 20 Erwachsene, die mehr als eine Stunde in dem Schienenbus ausharren mussten, ehe sich die Lok wieder bis nach Dernau in Bewegung setzte.

Dort standen zwei Busse für die Fahrgäste bereit, mit denen sie die Heimreise antreten konnten. Viele Kinder wurden aber bereits von ihren Eltern erwartet und abgeholt.

Die Feuerwehr der Kreisstadt um Wehrleiter Marcus Mandt war mit 15 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz, kümmerte sich um die Fahrgäste, machte mögliche Fluchtwege frei und sperrte weiträumig ab. ua