Ahrtal profitiert vom Boom mit den Bikern

Kein Teaser vorhanden

Eine von vielen Adressen, die sich auf Motorradfahrer spezialisiert haben: das Gasthaus am Tunnel in Altenahr. Der Nürburgring und die Routen durch die tolle Landschaft locken immer mehr Biker. Foto: Jochen Tarrach

Qualitätsiegel eingeführt

Einbezogen in diese Aktion sind natürlich auch die Betriebe im Kreis Ahrweiler. "Man kann sich nicht auf die politischen Kreisgrenzen konzentrieren, sondern muss die Eifel als Ganzes sehen", erklärt Daniela Scheffold, Leiterin der Tourist-Info Hocheifel-Nürburgring in Adenau. Natürlich sei die Region Adenau bei der Aktion mit dabei. Beim Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist man noch nicht auf den Zug aufgesprungen. Zwar ist man bei Anfragen in jeder Hinsicht behilflich, aber spezielle Angebote für Biker hat man dort noch nicht entwickelt. Um für einen Zeitraum von vier Jahren das ADAC-Qualitätssiegel zu bekommen, muss man eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen. Gibt es Motorradwerkzeug, Reinigungsmittel, Unterstellmöglichkeiten, Karten, Tourenvorschläge und Angebote für Schlechtwettertage? Das sind nur einige der Fragen auf der großen Liste.

"Man muss nicht nur die Voraussetzungen erfüllen, sondern auch mit Herzblut dabei sein", erklärt Hotelier Timo Wolf von der Gruppe Motorradfahrer im Eifel-Tourismus. Er kümmert sich darum, möglichst viele seiner Berufskollegen für die Aktion zu gewinnen. Eines der vielen Gasthäuser und Hotels im Ahrkreis, die sich dem neuen Trend angepasst haben, ist zum Beispiel das Gasthaus am Tunnel in Altenahr. Gastwirt Marc Tillemans und Ehefrau Angela haben zwar etwas über die neue ADAC-Aktion gelesen, sind aber noch nicht angesprochen worden. Seit Oktober 2008 führen sie das Haus am alten Straßentunnel unterhalb der Burg Are und haben sich auf Motorradfahrer spezialisiert. "Ich möchte kein normaler Gastwirt sein. Jeder kann kommen, aber die Biker sind uns besonders wichtig", erklärt der 43-jährige gebürtige Niederländer, der natürlich selbst eine flotte Maschine fährt. Zu seinem komplett renovierten Haus mit 65 Betten im speziellen Trakt gehört ein neuer Motorradunterstand, in dem die Maschinen sicher und wettergeschützt untergestellt werden können. Ursprünglich war Tillemans Metzger, nun hat er sein Hobby zu seinem Beruf gemacht. Er schätzt, dass es so etwa 10 000 Motorradfahrer sind, die in der Saison von März bis Anfang November zu ihm kommen. Natürlich sind dabei viele Niederländer, denn dort ist er inzwischen mindestens ebenso bekannt wie in Altenahr. So mutet es an einem normalen Sommertag an, als würden sich dort viele alte Freunde treffen. Die Gäste fachsimpeln, begutachten die Motorräder und diskutieren über deren Vor- und Nachteile. Besonders am Wochenende brummt an der Ahr das Geschäft mit den Motorradfahrern.

Unfälle sind ein Thema

Mit Schrecken hat Tillemans über die vielen schlimmen Motorradunfälle in diesem Jahr in der Eifel gelesen. Natürlich wird auch auf seiner Sonnenterrasse darüber gesprochen. Klar, dass hier die Autofahrer in der Kritik stehen, die nicht aufpassen. Man ist aber selbstkritisch genug, um auch eigene Fehler zu erkennen wie gefährliches Überholen oder zu schnelles Fahren.

Von unserem Mitarbeiter Jochen Tarrach