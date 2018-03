Ahr-Rock: Eine Chance für lokale Bands

Normalerweise ist es im Saal der Winzergenossenschaft in Altenahr eher ruhig. Aber einmal im Jahr geht es dort ziemlich laut zu. Wenn die Akteure von Ahr-Rock am 24. März zum 20. Mal die Pforten öffnen, drängen zahlreiche Musikfans in den Saal. Die Veranstaltung ist in der Region einzigartig.

Die Veranstalter und Bands von Ahr-Rock freuen sich schon auf die 20. Auflage des Events.

„Ich verstehe Ahr-Rock als eine Art Jugendkulturauftrag“, meint Jugendpfleger Werner Söller, und David Lan vom Jugendbüro Altenahr ergänzt: „Aus unserer Sicht ist es auch wichtig, die hiesigen, noch nicht so bekannten Künstlern zu unterstützen, und zugleich Rockfans die Chance zu geben, für wenig Geld ein hochkarätiges Konzert mehrerer Bands direkt hier im Ahrtal mitzuerleben.“ Das vom Jugendbüro der Verbandsgemeinde und dem Kulturverein Mittelahr ins Leben gerufene Musikevent gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders.

Die Veranstaltung ist geprägt von Rock in allen Variationen. Fünf Bands werden in diesem Jahr im Saal der Winzergenossenschaft dabei sein. Sie nennen sich Heroes Of Daily Ground, Cold Stream, Red Light District und Atlin. Auch Betray Your Idols ist in diesem Jahr mit dabei. Sie alle spielen ihre eigenen Stücke, haben ihr Herz an Hardrock verloren und werden mit eigenen Arrangements und Songtexten aufwarten.

Jonas Lambert von Heroes Of Daily Ground ist mit seiner Band zum ersten Mal dabei und findet es wichtig, dass sich solche Veranstaltungen in der Region halten. „Zudem können wir mal auf größer Bühne spielen und ein neues Publikum mit unserer Musik erreichen“, freut sich der Sänger und Gitarrist der aus Sinzig kommenden Band.

Flo Umbreit und Max Pavlidis sind mit ihrer sechsköpfigen, aus dem Raum Bonn kommenden Band Atlin schon deutschlandweit unterwegs, finden es aber wertvoll, auch vor der Haustür spielen zu können. „Wir waren schon vor Jahren als Gäste dabei, jetzt hier selbst aufspielen zu können ist schon toll“, so der Schlagzeuger Max.

Die vier Musiker von Cold Stream standen schon vor zwei Jahren auf der Bühne. „Es gibt definitiv zu wenig Auftrittsmöglichkeiten in der Region“, sind sie sich einig. „Da ist es schon toll, hier mit dabei zu sein.“

Red Light District spielt zum ersten Mal bei Ahr-Rock. Die Band bezeichnet ihre Stilrichtung als eine Art komplexen Hardrock, den sie dem Publikum näherbringen will.

Die letzte Band ist Betray Your Idols. Bereits zum fünften Mal stehen sie bei Ahr-Rock auf der Bühne und heizen dem Publikum entsprechend ein. Auch sie erinnern sich daran, wie gut und wichtig sie es schon damals fanden, dass solche Veranstaltungen in der Region stattfinden. Wenn es geht, möchten sie gerne ihren Beitrag dazu leisten.

„Uns ist es wichtig, den lokalen Bands einen Raum zu geben“, meint David Lam, der sich als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Jugendbüros um die Organisation der Veranstaltung kümmert. Zu stemmen ist das Ganze allerdings nur mit der Unterstützung einiger Sponsoren. Da sollte die Technik für die Bands stimmen, die Security will bezahlt werden und dennoch soll der Eintritt für alle erschwinglich sein. „Die Kosten bekommen wir nicht über den Getränkeverkauf rein, das ist klar“, weiß auch Angelika Furth vom mitorganisierenden Kulturverein. Trotzdem wird die Finanzierung auch in diesem Jahr wieder irgendwie klappen.

Und so freuen sich Veranstalter und Musiker gleichermaßen darauf, wenn am 24. März um 19.30 Uhr die ersten Gitarrenriffs den Startschuss zur 20. Auflage von Ahr-Rock im Saal der Winzergenossenschaft in Altenahr liefert.

