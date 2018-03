Adenau feiert ausgelassen bis tief in die Nacht

Wie seit Jahren schon hat es die KG Rot Weiß Adenau auch diesmal wieder geschafft: die Hocheifelhalle war zur Galasitzung ausverkauft. Das gilt auch für den kommenden Samstag, wenn die Veranstaltung mit minimalen Programmänderungen als Prunksitzung ein weiteres Mal über die Bühne geht.

Schwungvoller Auftritt des Fanfarencorps der KG Rot-Weiß: Die Musiker im Boxer-Dress brachten Pepp in die Hocheifelhalle. Foto: Werner Dreschers

Für Sitzungspräsident Thomas Sebastian, bekannt für seinen angeblich unnachahmlichen Hüftschwung, war es nach zehn Jahren auf der Bühne der letzte Auftritt in dieser Funktion.

Was macht die Adenauer Sitzungen so beliebt? Es sind neben Musik und Tanz vor allem die frechen Redebeiträge der bewährten Kräfte, die eine Art Geheimwaffe der Adenauer Sitzungsorganisatoren sind. Da ist der als „de Martin“ bekannte Karnevalswitzbold Martin Korden, der sich diesmal mit Hilde Kraft (bekannt vom Spiegeltheater) zusammengetan hatte. Kraft als Miss Sophie und Korden als James brachten eine grandios komische Adenauer Version von „Dinner for One“. In diesem Fall saßen an Miss Sophies Tafel der Adenauer Pater Matthew und weitere lokale Bekanntheiten. Das Bärenfell hatte man ebenfalls nicht vergessen.

Klaudia Thiessen, in vergangenen Sitzungen als Postzustellerin unterwegs, kam diesmal als Rosa Maria Dolores Tango oder auch „Tante Klaudia“. Der beliebte Tommy-Hüftschwung ihres Neffen und Sitzungspräsidenten sei ein familiäres Erbe aus der portugiesischen Linie. Rednerin Heike Päthe berichtete aus dem inzwischen bekannten „Turtel-Taubenschlag“. Da ging es bisweilen schlüpfrig zu, aber es war bereits spät am Abend und alle Kinder schon längst im Bett.

Seit vier Jahrzehnten bereits gibt es in Adenau keine Karnevalssitzung ohne „Spüli“. Hinter dem bekannten Clownsgesicht steckt Willi Schüller, der auch diesmal aus der Bütt kräftig austeilte. Seine Reime widmeten sich zuerst der großen Politik: allen voran Präsident Trump, dann aber auch den VIPs der deutschen Sozis von Andrea Nahles bis Martin Schulz. Lustiger Gag am Rande: Der gesamte Elferrat zeigte darauf einen Fuß in roter Socke.

Die Mischung macht’s, das gilt auch für eine Karnevalssitzung. Ohne Musik und Tanz geht es nicht. Für jecken Nachwuchs in Sachen Gardetanz in bei den Adenauer Narren gesorgt. Die Minifunken, trainiert von Franziska Lehmann und Anna Knieps, ernteten begeisterten Applaus, ebenso die Juniorfunken mit Trainerin Anja Vollmann und natürlich die „Große Funkengarde der KG Rot-Weiß Adenau“. Die Truppe, geleitet von Melanie Schröder und Julia Esser, wird nicht ohne Grund „Aushängeschild der KG“ genannt.

Eine ganz tolle Show lieferte das Fanfarencorps unter der musikalischen Leitung von Johannes Schmid. Bei diesen mitreißenden Tönen blieb niemand im Saal mehr ruhig auf dem Stuhl sitzen. Das Fanfarencorps feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und liefert damit auch gleich das Thema des Sessionsordens.

Die Brohler Prinzengarde ist bereits Stammgast bei den Adenauer Narren, ebenso die feingliedrigen Herren vom Männerballett „Dolce Vita“ aus Reifferscheid. Mit ihrer Musik brachten auch die „Wömbe Jonge“ noch einmal mächtig Stimmung in den Saal. Mit der Band „Eifeldampf“ ging schließlich die jecke Party bis weit nach Mitternacht weiter.

Von unserer Mitarbeiterin Gabi Geller