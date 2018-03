Ökohaus aus Niederzissen: Ein Objekt mit Vorbildcharakter

Es ist ein Wege weisendes Bauprojekt, das derzeit von der Firma Adams Holzbau-Fertigbau aus Niederzissen in Bonn realisiert wird.

Auf den ersten Blick scheint dieser Mehrfamilienhausneubau in Bonn nichts Besonderes zu sein. Doch das täuscht: Immerhin kam eine Bundesministerin zum Richtfest und Teilnehmer der Weltklimakonferenz besichtigten dieses Projekt der Niederzissener Firma Adams Holzbau Fotos: Hans-Willi Kempenich Foto: Hans-Willi Kempe

Aus mehr als 190 Kubikmetern Holz entsteht ein schlüsselfertiges, dreigeschossiges Wohnhaus, in das im Frühjahr sieben Familien einziehen werden. Das Projekt hat einen solch hohen Stellenwert, dass selbst Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zum Richtfest kam. Und im Rahmen der Weltklimakonferenz in Bonn war die Baustelle ein offizielles Exkursionsziel für Delegierte aus der ganzen Welt.

Was aber macht das Bauvorhaben so besonders? Die Antwort gibt Sebastian Adams, der als Junior-Chef bei Adams-Holzbau das Projekt begleitet: „Der Fokus bei der Realisierung liegt einerseits auf der ökologischen Nachhaltigkeit, welche durch die innovative Holzrahmenbauweise gepaart mit neuester Haustechnik umgesetzt wird. Dabei stellt das Gebäude ein Vorzeigeprojekt in puncto aktivem Klimaschutz dar, da insgesamt mehr als 190 Kubikmeter Holz verbaut wurden, die einerseits über die gesamte Lebensdauer des Hauses 190 Tonnen Kohlendioxid (CO²) speichern und andererseits in nachhaltiger Forstwirtschaft zügig nachwachsen. Die mehrgeschossige Bauweise in Holzrahmenbau ist weiter auf dem Vormarsch. Die Gründe liegen auf der Hand: eine gut gedämmte Gebäudehülle, der hohe Vorfertigungsgrad und demzufolge eine schnelle Bauzeit.“

In Deutschland geht es heute schon bei mehr als 16 Prozent der Baugenehmigungen um Holzbauten. So entstand auch in Bonn die Idee zu einem Mehrgenerationenhaus aus Holz. In L-Form entstehen acht Wohnungen auf insgesamt drei Etagen, die oberste davon mit roter Schwedenhaus-Holzfassade – allesamt barrierefrei mit Fahrstuhl erreichbar. „Dies ist gebauter Klimaschutz, weil in jedem Balken, der hier verarbeitet wird, Kohlenstoff gebunden ist. Und während hier der Baum verbaut wird, wächst im Wald der nächste nach, der wieder Kohlenstoff bindet“, sagt Bauherrin Susanne Roth.

So ganz ohne Beton kommt das Gebäude allerdings dann doch nicht aus, denn das Treppenhaus mit Fahrstuhl war ohne den herkömmlichen Werkstoff nicht zu realisieren. Ebenfalls wurden die Decken mit neuester Technik aus Holz-Beton-Verbundelementen hergestellt. Dies verbessert den Schallschutz und lässt die Decken die Wärme effektiver speichern. So werden die verschiedenen Werkstoffe mit ihren positiven Eigenschaften kombiniert.

Sebastian Adams (rechts), der das Projekt bei Adams-Holzbau verantwortet, im Gespräch mit einem Teilnehmer der Weltklimakonferenz. Foto: Hans-Willi Kempe

Der zweite große Aspekt befasst sich mit dem Thema der sozialen Nachhaltigkeit des 860-Quadratmeter-Gebäudes. Das Haus bietet Lebens- und Wohnräume für junge und ältere Menschen in verschiedenen Lebensphasen und Lebensentwürfen – ob Familien mit Kindern und Jugendlichen, Singles oder ältere Paare –, denn es eröffnet Möglichkeiten für das Wohnen im Alter. Flexible Raumkonzepte führen dazu, dass auch auf den wechselnden Bedarf hinsichtlich der Wohnfläche reagiert werden kann. Den umweltfreundlichen und gemeinschaftlichen Ansatz lobte auch die Bundesumweltministerin: „Dieses Wohnprojekt verbindet viele sinnvolle Aspekte, denn es schafft bezahlbaren Wohnraum für junge und ältere Menschen und schont gleichzeitig Umwelt und Klima. Hier sieht man im Kleinen, was wir auch im Großen erreichen wollen.“

Im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Bonn fand im Herbst eine Exkursion zum Thema „Waldumbau zu klimastabilen Mischwäldern – Holz als klimaneutraler Baustoff“ statt. Bei dieser Exkursion, an der knapp 30 Delegierte aus vier verschiedenen Kontinenten teilnahmen, standen zwei Ausflugsziele auf dem Plan: Der erste Halt führte die Exkursionsteilnehmer in einen Wald in der Nähe von Bonn, in dem Forstleute aufzeigten, wie mit einem vorsichtigen Waldumbau versucht wird, den Forst auf die Anforderungen durch den Klimawandel vorzubereiten. Denn der Wald ist einerseits durch den Klimawandel bedroht und stellt gleichzeitig aber einen wichtigen und unersetzbaren Kohlenstoffspeicher dar.

Der zweite Stopp führte die Delegierten dann schließlich zur Baustelle der Firma Adams Holzbau-Fertigbau. Dort stand Sebastian Adams den Konferenzteilnehmern Rede und Antwort. „Die waren sehr interessiert und von der Bauweise des Gebäudes begeistert. Das Projekt war für die Delegierten ein Beispiel dafür, wie Klimaschutz in der Baupraxis umgesetzt werden kann. Die Besucher stellten viele Detailfragen zur Bauweise und der Gebäudetechnik, da Deutschland Vorreiter in Sachen baulichem Klimaschutz ist“, erzählt Sebastian, ein Vertreter der fünften Generation bei Adams-Holzbau.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Willi Kempenich