Ärger am Brohler Hafen: Ist ein Ende des Güllemiefs in Sicht?

Kein Sommer ohne Güllegestank in Brohl-Lützing. So wirkt es zumindest. Denn nachdem bereits in den vergangenen zwei Jahren mehrfach starker Protest gegen den enormen Fäkalgestank laut wurde und die Verbandsgemeinde mehrere Maßnahmen ergriffen hatte, roch es in der vergangenen Woche im Brohler Hafen nun erneut pikant.

Der niederländische Tanker „Carpe Diem“ lieferte bereits in den vergangenen Jahren die Gülle im Brohler Hafen an. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss: Nachdem sich Anwohner über den wiederkehrenden üblen Gestank beschwert hatten, hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt dem niederländischen Unternehmer nun die Genehmigung entzogen.

Foto: Archiv Privat

Aus dem Bauch des niederländischen Gülletankers „Carpe Diem“ wurde dort – wie schon in 2015 und 2016 – die stinkende Brühe kubikmeterweise in Lastwagen umgeladen. Doch nun bahnt sich ein vorläufiges Ende des Gestanks an. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen hat dem niederländischen Unternehmer bis auf Weiteres die Genehmigung entzogen, im Brohler Hafen Gülle umzuschlagen. Nachlässigkeiten beim Umladen hatten für die enorme Geruchsbelästigung gesorgt, wie Florian Krekel vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt auf RZ-Anfrage mitteilt. Hätte sich der niederländische Unternehmer an die Vorschriften und Vereinbarungen für das Umladen der Gülle gehalten, hätten die stinkenden Gase nicht entweichen können, so Krekel.

Bereits am Donnerstag vergangener Woche hatten sich Anwohner und Passanten an den Brohl-Lützinger Ortsbürgermeister Michael Richard Schäfer gewandt und sich über die Geruchsbelästigung beschwert. Umgehend informierte Schäfer den Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Weidenbach und wandte sich auch direkt an das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Bingen. „Die Zusammenarbeit hat hervorragend funktioniert, das muss man wirklich sagen. Dafür bin ich sehr dankbar und auch die Konsequenzen wurden sehr schnell gezogen“, berichtet Schäfer.

Um die Güllegestanksproblematik einzudämmen, hatte es vor zwei Jahren vermehrt Diskussionen im Brohler Rat gegeben. Damals wurde vereinbart, dass ein neues, geschlossenes Umleitungssystem verhindern solle, dass der unangenehme Geruch an die Außenluft tritt.

Pendelleitungen saugen seitdem die Gase, die beim Beladen mit Gülle entweichen, über eine zweite Leitung direkt wieder zurück in die Schiffstanks. Laut Schäfer habe dieses System im vergangenen Jahr bis auf eine Ausnahme, bei der eine Leitung absprang, wunderbar funktioniert.

„Dass eine Leitung abspringt, kann schon mal vorkommen“, erklärt er. „Das ist aber auch nicht weiter schlimm, wenn man sich ansonsten an die Regelungen hält.“ Jetzt stank es im Brohler Hafen aber wieder gewaltig. „Als in der vergangenen Woche die Gülle im Brohler Hafen umgeschlagen worden ist, wurden nach meiner Einschätzung teilweise gar keine Pendelleitungen benutzt. An manchen Lastern standen sogar Luken offen. Dann ist es natürlich klar, dass der Güllegestank weithin zu riechen ist“, erläutert Schäfer die Situation. Inzwischen sei die Luft am Brohler Hafen aber wieder rein.

Wie lange das Gülleumschlagsverbot für den niederländischen Unternehmer nun besteht, ist noch unklar. Eine Reaktion oder gar Widerspruch seitens des Unternehmers habe es bislang noch nicht gegeben, so Florian Krekel vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. „Dass sich beim Umladen von Gülle der Gestank nie ganz vermeiden lässt, ist klar“, sagt Krekel. „Aber dass es bei jeder neuen Verladung zu Fahrlässigkeiten des Unternehmers kommt, das kann nicht sein.“

Von unserer Reporterin Celina de Cuveland