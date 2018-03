79-jährige Fußgängerin stirbt in Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Eine 79-jährige Fußgängerin ist am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr in Ahrweiler gestorben.

Eine Fußgängerin starb am Dienstagvormittag in Ahrweiler beim Rangieren eines Lkws. Foto: Polizei

Vor dem Niedertor hatte ein 55-jähriger Lkw-Fahrer seinen Sattelzug laut Polizei an der dortigen Kreuzung in die Bossardstraße zurückgesetzt. Als er anschließend losfuhr, um nach links in die Wilhelmstraße einzubiegen, trat die Fußgängerin vom Niedertorparkplatz kommend von rechts vor den LKW, wurde von diesem erfasst und überrollt. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt.