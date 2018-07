Ein 21-Jähriger ist am Montag gegen 10.15 Uhr mit seinem Pkw auf dem Schwabenheimer Weg stadtauswärts gefahren. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 68-jähriger Mann den Fußgängerüberweg im Bereich eines Schnellrestaurants.

Der Autofahrer übersah offenbar den Fußgänger, sodass es trotz eines Ausweichmanövers zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde dabei am Fuß verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ...