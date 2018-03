Zeitensprünge: Einst stand die Jahnhalle in Klein-Venedig

1 von 6

Am Ellerbach stand einst die alte Jahnhalle (links im Bild mit dem halbrunden Giebelfenster) mitten auf dem Burgfried, dem Zipfel an der Einmündung des Ellerbachs in die Nahe. Auf der Innenseite des Fensters blickte eine Büste von Turnvater Jahn auf die Sporttreibenden nieder. Das Foto stammt aus dem Jahr 1967 und zeigt die Halle bereits in einem alles andere als optimalen Zustand.

Foto: Sammlung Steffen Kaul