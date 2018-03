Wurde Frau nach Oktoberfest vergewaltigt? Polizei legt Gericht Fotos aus dem Festzelt vor

Einen regelrechten Horrortrip erlebte ihrer Aussage zufolge eine 38-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim beim Oktoberfest 2015 in der Monzinger Festhalle. Sie schlief zu vorgerückter Stunde und nach reichlichem Bierkonsum an einem Tisch ein. Als sie wieder zu sich kam, lag sie nackt auf dem Rücksitz eines Autos.

Und sie wurde von einem Mann vergewaltigt. Auf dem Fahrersitz saß ein zweiter Mann, der sich halb umgedreht hatte und dem Treiben zusah. Soweit die Aussage der Frau.

Die beiden 49 und 50 Jahre alten Männer aus Ingelheim und Wiesbaden, denen in dem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach die Vergewaltigung der Frau vorgeworfen wird, schildern die Begegnung anders. Sie berichten von einem fröhlichen Festabend, den sie entspannt genossen haben wollen. Die 38-Jährige soll zwar beschwipst aber jederzeit bei Bewusstsein gewesen sein.

Nach Aussage der Männer soll sie mit dem Jüngeren geflirtet haben. „Wir waren mehrmals zu dritt draußen, um zu rauchen. Sie hat uns eingeladen, dass wir zu ihr nach Hause fahren, um weiter zu feiern. Dann wollte sie aber doch lieber in der Halle bleiben“, beschrieb der ältere Angeklagte die Situation. Später soll es auf der Rückbank seines Fahrzeugs zu einvernehmlichem Sex zwischen dem 49-Jährigen und der Frau gekommen sein. Zeitweise sei er dabei vorn im Wagen gesessen, erklärte der 50-jährige Kraftfahrer.

Die Ermittler haben bei dem Wirt der Festhalle Fotos von dem Oktoberfest sichergestellt. Darauf ist zu sehen, dass die 38-Jährige in den frühen Morgenstunden mit dem Kopf auf einem Tisch liegend in der Halle eingeschlafen war. Weitere Bilder zeigen die beiden Angeklagten, wie sie die Frau links und rechts untergehakt praktisch aus dem Lokal in der Festhalle tragen. Wie weit sie dabei noch auf eigenen Beinen stehen kann, oder ob sie weitgehend getragen wurde, lässt sich auf den Fotos nicht genau erkennen.

Die Anklage geht davon aus, dass sich beide Männer an der Frau vergangen haben. Indiz dafür ist ein benutztes Kondom, das dem Älteren zugeordnet werden konnte. Nach seinen Angaben soll das Präservativ aber von einem intimen Rendezvous nach einem Barbesuch in Wiesbaden am Tag vor dem Oktoberfest stammen. Die rechtsmedizinische Untersuchung der Frau konnte keinen Nachweis für gewaltsam erzwungenen sexuellen Verkehr finden. Gerötete Stellen, wie sie bei der 38-Jährigen festgestellt wurden, können auch durch normale sexuelle Aktivitäten hervorgerufen werden, so eine Sachverständige.

Die Frau will sich gegen den Übergriff gewehrt und versucht haben, den Mann wegzudrücken. „Ich wollte raus, aber die Autotür war zu“, erklärte die 38-Jährige. Gegen den jüngeren Mann, der gleichfalls als Kraftfahrer arbeitet, gibt es einen weiteren Anklagepunkt: Auf seinem Mobiltelefon wurde ein Video mit kinderpornografischem Inhalt gefunden. Das Verfahren wird am Mittwoch, 24. Januar, um 9 Uhr fortgesetzt.

Von unserer Reporterin Christine Jäckel