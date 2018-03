Wolfgang Bouffleur im Interview: Seit 40 Jahren ist er der "Rentenmann"

Wer seine Rente beantragen will, sollte die Nummer von Wolfgang Bouffleur griffbereit haben. Der 78-jährige Winzenheimer, der seit Jahrzehnten für die SPD im Stadtrat sitzt und sich vielfältig ehrenamtlich engagiert, kümmert sich seit 40 Jahren als ehrenamtlicher Versichertenältester der Deutschen Rentenversicherung um alles, was mit der Rente zu tun hat.

Wolfgang Bouffleur in seinem Winzenheimer Wohnhaus, wo er sein Büro eingerichtet hat. Rund 30 Stunden in der Woche kümmert er sich ausschließlich um das Thema Rente.

Foto: Marian Ristow

In seinem Winzenheimer Büro ist Bouffleur nach Terminabsprachen besuchbar. Wer Schwierigkeiten hat, zu ihm zu kommen, dem stattet Bouffleur kurzerhand einen Hausbesuch ab.

Herr Bouffleur, Sie sind seit 40 Jahren Versichertenältester. Vielleicht können Sie kurz erklären was Ihre Aufgaben sind?

Seit Ende 2017 nennt sich das Ganze Versichertenberater. Von uns gibt es 60 in Rheinland-Pfalz. Mein Kollege Peter Herter und ich sind seit Anfang an dabei, haben unsere Ausbildung 1977 in Speyer absolviert. Wir sind ehrenamtliche Ansprechpartner in Fragen rund um Versicherung, Reha und Rente. Wir wollen schnell, kompetent und unkompliziert helfen.

Wie sieht die Hilfe konkret aus? Was genau tun Sie?

Wir nehmen Anträge auf Rente oder Rehabilitation entgegen und helfen dabei, diese auszufüllen. Wir lassen den Rentenanspruch berechnen oder helfen, das Versicherungskonto zu klären. Bei Fragen zur Rentenversicherung sind wir da, versuchen, den Versicherten und Rentnern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. In diesem Dschungel kennen sich nur wenige aus. Ich kann aber helfen, da noch etwas mehr Rente für die Leute rauszuholen – wenn es ihnen zusteht.

Wie können die Leute denn mit Ihnen in Kontakt treten?

Normalerweise geht das über Telefon oder E-Mail. Aber auch viel Mundpropaganda. Da ich schon vielen geholfen habe, spricht sich das herum. Für viele bin ich nur der „Rentenmann“. (lacht)

Wie läuft so eine Beratung ab?

Ich mache mit der Person einen Termin aus. Entweder in einem Arbeitsbüro in Winzenheim oder ich besuche die Person, wenn sie nicht kommen kann. Bei mir ist alles barrierefrei, das habe ich so eingerichtet. Ich sage immer: In einer Stunde weiß ich, was los ist. Ich befrage die Person zu ihrem Arbeitsleben und ihrer familiären Situation. Da ich schon lange dabei bin, weiß ich dann schnell, was zu machen ist, habe die entsprechenden Formulare griffbereit. Und wenn etwas unklar ist, reicht meistens ein Telefonat, um das zu klären.

Geht es dabei nur ums Anträge ausfüllen? Was ist so schwierig?

Das Ausfüllen der Anträge ist natürlich wichtig. Aber nicht alles. Man will ja auch wissen, welche Anträge man ausfüllen muss. Der Normalbürger kennt sich mit so etwas meistens nicht aus. Das ist aber auch kein Problem, dafür bin ich ja da (lacht). Ich bin in Sachen Arbeits-, Sozial- und Schwerbehindertenrecht geschult. Häufig spielt all das in einen Fall mit rein. Man muss die Zusammenhänge sehen, und das geht nur mit Erfahrung. In diesem Bereich gibt es einfach viel Unwissenheit. Und diese Unwissenheit bringen den Menschen da einfach Nachteile, vor allem finanzielle.

Wer zählt denn zu ihren Kunden?

Das ist völlig unterschiedlich. Das geht von der jungen Schaustellerfrau über die ältere Dame, die gut situiert ist, bis hin zu Frauen, die ihren Mann verloren haben und nun allein die Kinder durchbringen müssen. Es geht entweder um die eigene Rente, Witwenrente oder Erwerbsminderungsrente.

Wie vielen Menschen haben Sie so in den letzten 40 Jahren geholfen?

Das ist schwierig zu beantworten. Aber es dürften so rund 8000 Beratungsgespräche gewesen sein. Dabei haben wir dann um die 3000 Anträge gestellt.

Das Thema Altersarmut ist in aller Munde. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Es ist wichtig, dass die Leute verstehen, dass sich die Rente am Bruttoverdienst orientiert. Es nutzt nichts, wenn eine Servicekraft dank ihres Trinkgeldes gut verdient. Das Trinkgeld wird ihr im Alter fehlen.

Was motiviert Sie nach 40 Jahren, noch weiterzumachen?

Mir macht es Freude zu helfen. Wenn ich sehe, wie dankbar die Leute sind, freut mich das jedes Mal aufs Neue. Das klingt etwas abgedroschen, ist aber tatsächlich so.

Kontakt: Wolfgang Bouffleur, Telefon: 0671/481.353 oder 0671/363 77, Mobil 0170/290.5984, E-Mail wolfgang.bouffleur@web.de

Das Gespräch führte Marian Ristow