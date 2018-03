Wohnverbot ganz konkret: Fünfeinhalb Tage Ungewissheit für Harry Davis

Für Harry Davis ist es ein Morgen mit einigen Aufs und Abs. Der 55-Jährige US-Amerikaner lebt seit 1982 in Bad Kreuznach, seit rund fünf Jahren in einem der Wohnhäuser in der Dürerstraße. Seine Wohnung darf er im Moment nicht nutzen, zum anberaumten Termin (Montagmorgen, 9 Uhr) hatte er seine Sachen gepackt.

Harry Davis wusste am Montagmorgen noch nicht, wo er die Nacht verbringen wird. Foto: Marian Ristow

„Ich muss irgendwohin, aber keine Ahnung wohin“, murmelt er. Er sagt: „I got no place to go.“ Er kann nirgendwohin. Davis, 1,90 Meter groß, lacht. Obwohl die Angelegenheit eigentlich nicht lustig ist. Früher arbeitete er bei den amerikanischen Streitkräften um die Ecke in den Rose Barracks.

Ortstermin an den Papageienhäusern: Stadtverwaltung zeigt Brandschutzmängel und erklärt die Situation 1 von 13 Diskussion an den Papageienhäusern: Hinter den betroffenen Wohnblocks in den Dürerstraße erklärte Benedikt Blanz vom städtischen Bauamt den Bürgern den Sachverhalt. In einem Schreiben von letzte Woche wurden einige Anwohner aufgefordert, ihre Wohnung zu räumen. Ein Nutzungsverbot wurde bereits Ende Oktober ausgesprochen. Foto: Marian Ristow 2 von 13 Die Probe aufs Exempel: Nicht alle Wohnungen konnten beim Anleiterversuch erreicht werden. Trotzdem konnten sechs weitere Wohnung vorerst freigegeben werden. Foto: Marian Ristow 3 von 13 Das Bad Kreuznacher Ordnungsamt kontrollierte die Einhaltung des Nutzungsverbotes. Foto: Marian Ristow 4 von 13 Bereits im Oktober hatte die Stadtverwaltung das Verbot ausgesprochen, doch kam es vorab noch einmal zum intensiven Dialog mit dem betroffenen Bürgern. Einige von ihnen hatte nach eigenen Angaben erst vergangene Woche von der angedrohten Räumung ihrer Wohnung erfahren. Foto: Marian Ristow 5 von 13 Auch zur Demonstration der Gefahr kam die Feuerwehr in die Dürerstraße.



Foto: Thorsten Gerhardt – Marian Ristow – Marian Ristow 6 von 13 Thema Zweiter Rettungsweg: Entweder muss das Gebäude eine Nottreppe vorweisen,...



Foto: Thorsten Gerhardt – Marian Ristow – Marian Ristow 7 von 13 ... oder die sogenannte Anleiterbarkeit durch die Feuerwehr muss gegeben ist.



Foto: Thorsten Gerhardt – Marian Ristow – Marian Ristow 8 von 13 An den Häusern Dürerstraße 22 bis 28 wurde das vollständige Fehlen des zweiten Rettungsweges diagnostiziert. Foto: Marian Ristow 9 von 13 Kann die Feuerwehr mit ihren Leitern nicht alle Wohnungen erreichen, wird der gesetzlich vorgeschrieben zweite Rettungsweg unwirksam. Foto: Marian Ristow 10 von 13 Genau das ist bei den Häusern in der Dürerstraße der Fall. Benedikt Blanz, Leiter der Bauaufsicht der Stadtverwaltung, erklärte den rund 50 versammelten Anwohnen nochmals die Sachlage. Foto: Marian Ristow 11 von 13 Er warnte die Bewohner: „Es geht um ihr Leben."



Foto: Thorsten Gerhardt – Marian Ristow – Marian Ristow 12 von 13 Noch in dieser Woche soll es eine Lösung geben, spätestens Anfang nächster soll das Verbot aufgehoben werden. Bis dahin bleiben die Wohnungen aber gesperrt. Foto: Marian Ristow » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Deren Spuren in der Stadt sind fast gänzlich getilgt, Davis ist geblieben. Der Ex-Militärmann absolviert im Moment eine Ausbildung zur Fachkraft für Sicherheit. Aktuell ist er krankgeschrieben, eine Erkältung setzt ihn außer Gefecht. Die Irrungen und Wirrungen rund um die Nutzung seiner Wohnung kommen da zur Unzeit.

... oder die sogenannte Anleiterbarkeit durch die Feuerwehr muss gegeben ist.

Foto: Thorsten Gerhardt

Gelesen, aber nicht verstanden

Den Brief mit der Fristsetzung hat er am 10. Januar bekommen, gelesen hat er ihn auch. Verstanden hat er ihn vermutlich, auch wegen der Sprachbarriere, nicht. So wie Harry Davis ging es einigen Bewohnern der Papageienhäuser. Längst nicht allen Betroffenen war der Sachverhalt klar – trotz geleisteter Informationen von vielen Seiten. Manche sagen aber auch, sie hätten gar keine erhalten.

Bereits nach der ersten Begehung Ende Oktober seien alle Betroffenen informiert worden, zum Teil seien diese auch persönlich anwesend gewesen, der Rest wurde später persönlich informiert, erläutert Benedikt Blanz vom Bauamt, der das Aufeinandertreffen betont sachlich moderiert, immer wieder. Die Fristsetzung sei die letzte Möglichkeit gewesen, die Anwohner auf die Dringlichkeit der Angelegenheit und die Gefahr für Leib und Leben hinzuweisen. Blanz argumentiert aber nicht nur mit der Eigengefährdung. Auch die Feuerwehrleute, die bei einer Rettung ihr Leben riskierten, würde man unnötig in Gefahr bringen, wenn man die Wohnungen weiter bewohne, erklärt der besonnene Blanz. Die Stadt ist mit zahlreichen Vertretern angerückt, Klaus Christ, der Bauamtsleiter, ist da, sieben Beamte des Ordnungsamtes, dazu Feuerwehrleute samt Einsatzfahrzeug ebenso. Man setzt auf Anschauungsunterricht. Man will den Bewohnern live zeigen, dass die Feuerwehrleiter nicht alle Wohnungen erreicht.

Zorn trifft auch die Hausverwaltung

Der Zorn einiger aufgebrachter Anwohner trifft aber auch die Hausverwaltung Michelmann. Der Vorwurf, man habe nicht alle 27 betroffenen Mieter informiert, macht die Runde. Hubert Becker, zuständig bei der Hausverwaltung Michelmann für drei der Häuser in der Dürerstraße, schildert seine Sicht: „Wir können die Mieter gar nicht informieren, wir kennen diese doch zum Teil gar nicht, sondern nur die Eigentümer.“ Und die habe man informiert. Am 6. November habe es eine Eigentümerversammlung gegeben, der Beirat sei auch dabei gewesen. Damals habe man vereinbart, dass die Eigentümer ihre Mieter benachrichtigen, völlig unabhängig davon, welche Schreiben noch über den Postweg bei den Mieter ankommen, erklärt er. „Für uns ist das auch keine leichte Sache, wir wissen sehr wohl, um was es hier für die Leute geht.“ Auch deswegen habe man rund 15 Appartements in der Stadt reserviert, die man, falls nötig, Betroffenen zu Verfügung stelle. Für 45 Euro pro Tag. Die Kosten trage die Hausverwaltung, sagt Becker.

Nicht alle Vermieter kümmern sich

Die Krux bei der Angelegenheit: Nicht jeder Wohnungseigentümer wohnt in Bad Kreuznach und nicht jeder interessiert sich für das Schicksal seines Mieters. „Meine Vermieterin hat mir gesagt, es sei ihr scheißegal, was passiert“, äußerst sich ein groß gewachsener Mann, der seit Jahren in einem der Blocks lebt. Und er gibt damit auch Antwort auf die Frage, die man sich unweigerlich stellt, wie denn die Informationen rund um das Nutzungsverbot auf der Strecke bleiben konnten.

Am Ende läuft es friedlicher ab als gedacht. Die Ordnungsamtsmitarbeiter kontrollieren, ob die Wohnungen de facto verlassen sind. Versiegelt werden diese indes nicht. Davon sieht man ab. Die Anwohner sind kooperativ. Sie sollen ihre Wohnungen später noch kurz betreten dürfen, sollten sie noch etwas benötigen. Anfang nächster Woche sollen sie dauerhaft zurück dürfen.

Gegen 10 Uhr erreichte Harry Davis der erlösende Anruf seines Vermieters. „Er hat eine Lösung“, sagt Davis und verschwindet mit seinen gepackten Taschen in die Tiefgarage. Seine Ungewisstheist hat nun zunächst ein Ende.

Von unserem Redakteur Marian Ristow