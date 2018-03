Wohnungssperrungen in Kreuznach: Rückkehr der Mieter bereits am Montag?

Wie geht es weiter in der Dürerstraße? Nachdem am vergangenen Montag die Frist zur Räumung von 27 Wohnungen ablief und 21 davon tatsächlich geräumt wurden – sechs konnten nach dem durchgeführten Anleiterversuch freigegeben werden–, warten nun die Betroffen darauf, dass die Nutzungsverbote aufgehoben werden. Das könnte Anfang nächster Woche passieren.

Mittlerweile wurden die provisorischen Gerüsttürme ertüchtigt und einbruchssicher gestaltet. Hinter dem Gebäude mit der Hausnummer 28 ist eine Stabilisierung der begrünte Tiefgaragendecke (unterer Bildrand) am wahrscheinlichsten. Ein Feuerwehrfahrzeug muss dort auffahren können.

Foto: Marian Ristow

Nach Informationen unserer Zeitung fand am Freitag eine abschließende Begehung statt, das angefertigte statische Gutachten, das sicherstellen soll, dass die provisorischen Treppentürme zur Rettung der Anwohner im Falle eines Brandes von der Tiefgaragendecke dauerhaft getragen werden können, soll sofort der Bauverwaltung zur Prüfung überstellt werden. Diese veranlasst dann die Freigabe der Wohnungen. Das könnte bereits am Montag der Fall sein.

Folgendes war zuvor passiert: Bei einer Prüfung vor Ort im Rahmen des geplanten Anbaus eines Mülltonnenhäuschens fiel der nicht gegebene Brandschutz ins Auge. Beide gesetzlich vorgeschriebenen Rettungswege fehlten gänzlich. Durch das Einbauen von Rauchmeldern im Treppenhaus konnte der erste Rettungsweg hergestellt werden, der zweite machte, und tut dies weiterhin, deutlich mehr Probleme. Von den 132 Wohnungen der fünf Blocks (Dürerstraße 20 bis 28) waren 27 nicht anleiterbar. Das bedeutet: Mittels der Rettungsleiter der Feuerwehr nicht erreichbar. Die Tiefgaragen, die sich hinter den Blocks befinden, halten Einsatzfahrzeuge auf ihren Dächern nicht Stand, das ergab ein statisches Gutachten. Daraufhin wurden die 27 Wohnungen gesperrt und Nutzungsverbote ausgesprochen. Eine Information, die nicht alle Mieter erreichte. Am 10. Januar machte die Stadtverwaltung Ernst und setzte den Mietern eine Räumungsfrist.

Ortstermin an den Papageienhäusern: Stadtverwaltung zeigt Brandschutzmängel und erklärt die Situation 1 von 13 Diskussion an den Papageienhäusern: Hinter den betroffenen Wohnblocks in den Dürerstraße erklärte Benedikt Blanz vom städtischen Bauamt den Bürgern den Sachverhalt. In einem Schreiben von letzte Woche wurden einige Anwohner aufgefordert, ihre Wohnung zu räumen. Ein Nutzungsverbot wurde bereits Ende Oktober ausgesprochen. Foto: Marian Ristow 2 von 13 Die Probe aufs Exempel: Nicht alle Wohnungen konnten beim Anleiterversuch erreicht werden. Trotzdem konnten sechs weitere Wohnung vorerst freigegeben werden. Foto: Marian Ristow 3 von 13 Das Bad Kreuznacher Ordnungsamt kontrollierte die Einhaltung des Nutzungsverbotes. Foto: Marian Ristow 4 von 13 Bereits im Oktober hatte die Stadtverwaltung das Verbot ausgesprochen, doch kam es vorab noch einmal zum intensiven Dialog mit dem betroffenen Bürgern. Einige von ihnen hatte nach eigenen Angaben erst vergangene Woche von der angedrohten Räumung ihrer Wohnung erfahren. Foto: Marian Ristow 5 von 13 Auch zur Demonstration der Gefahr kam die Feuerwehr in die Dürerstraße.



Foto: Thorsten Gerhardt – Marian Ristow – Marian Ristow 6 von 13 Thema Zweiter Rettungsweg: Entweder muss das Gebäude eine Nottreppe vorweisen,...



Foto: Thorsten Gerhardt – Marian Ristow – Marian Ristow 7 von 13 ... oder die sogenannte Anleiterbarkeit durch die Feuerwehr muss gegeben ist.



Foto: Thorsten Gerhardt – Marian Ristow – Marian Ristow 8 von 13 An den Häusern Dürerstraße 22 bis 28 wurde das vollständige Fehlen des zweiten Rettungsweges diagnostiziert. Foto: Marian Ristow 9 von 13 Kann die Feuerwehr mit ihren Leitern nicht alle Wohnungen erreichen, wird der gesetzlich vorgeschrieben zweite Rettungsweg unwirksam. Foto: Marian Ristow 10 von 13 Genau das ist bei den Häusern in der Dürerstraße der Fall. Benedikt Blanz, Leiter der Bauaufsicht der Stadtverwaltung, erklärte den rund 50 versammelten Anwohnen nochmals die Sachlage. Foto: Marian Ristow 11 von 13 Er warnte die Bewohner: „Es geht um ihr Leben."



Foto: Thorsten Gerhardt – Marian Ristow – Marian Ristow 12 von 13 Noch in dieser Woche soll es eine Lösung geben, spätestens Anfang nächster soll das Verbot aufgehoben werden. Bis dahin bleiben die Wohnungen aber gesperrt. Foto: Marian Ristow » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Indes laufen die Planungen für eine dauerhafte Herstellung des Brandschutzes für die fünf Großwohnhäuser, ohne die wenig ästhetischen, aber nötigen Gerüste entlang der Balkone. Grundsätzlich sind verschiedene Szenarien denkbar. Die wohl kostspieligste wäre die Ertüchtigungen der Tiefgaragen, damit deren Dächer für Einsatzfahrzeuge befahrbar sind. Eine Alternative dazu wäre, die Tiefgaragen komplett abzureißen und dort Stellplätze zu schaffen. Hierbei könnte es aber zum Problem werden, dass dort die Feuerwehr nicht durchkommt, wenn dort Autos parken. Ebenfalls denkbar: Dass, ähnlich der provisorischen Gerüsttürme, Nottreppenhäuser (Spindeltürme) von Außen angebaut werden. Beratungen darüber laufen, ein externer Brandschutzgutachter ist eingeschaltet. Dieser erarbeitet Vorschläge, die dann von der Bauverwaltung freigegeben werden. Das Ergebnis wird der Eigentümerversammlung vorgestellt, die dann darüber entscheidet, was letztlich umgesetzt wird.

„Die Lösung mit den Gerüsten wird nur vorübergehend geduldet“, sagt Benedikt Blanz, Leiter der städtischen Bauaufsicht. Und macht keinen Hehl daraus, dass man von Seite der Stadt zeitnah eine Umsetzung erwartet. Und diese soll rasch erfolgen. Mit im Boot: die Hausverwaltung Michelmann, die die Objekte betreut und die Planungen dazu vorantreibt. Am wahrscheinlichsten sei eine gemischte Lösung, lässt Hubert Becker von der Hausverwaltung durchblicken.

Hinter der Hausnummer 28 könnte eine Stabilisierung der Tiefgarage das Mittel der Wahl sein, hinter den mittleren Blocks wären dagegen Spindeltürme denkbar. Bei der Begehung am Freitag wurden außerdem Stützpfeiler in der Tiefgarage aufgestellt, sie stabilisieren die Tiefgaragendecke, auf die nun die Last des provisorischen Treppenturms einwirkt, zusätzlich. Becker lobt die Stadt: „Sie haben angeboten am Wochenende zu arbeiten, damit dass hier schnell über die Bühne geht.“ Die Kosten für alle Maßnahmen werden per Verteilungsschlüssel auf die Eigentümer gesplittet.

Unter diesen regt sich nun Angst, über Gebühr finanziell strapaziert zu werden. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt“, erzählt uns ein Wohnungsbesitzer, der vor drei Jahren eine 58 Quadratmeter große Wohnung im zweiten Stock eines der Blocks gekauft hat. Seinen Namen will er nicht nennen. Seine Mieterin habe ihm schon signalisiert nicht die volle Miete zahlen zu wollen. Schließlich werde der Balkon von dem Gerüstturm beeinträchtig und sei nicht in vollem Umfang nutzbar. Seine Wohnung sei zudem nie von einem Nutzungsverbot betroffen gewesen. „Wir wollen mit den anderen Eigentümern zusammenhalten, aber unsere Mittel sind nicht unendlich“, sagt er. Zumal gerade Geld für die dringend anstehende Dachsanierung gebraucht werde.

Von unserem Redakteur Marian Ristow