Wohnen wird in Bad Kreuznach immer teurer

Bad Kreuznach – Die Preise für das Wohnen kennen in Bad Kreuznach nur eine Richtung: aufwärts. Egal, ob Mieter oder Käufer von Wohnungen und Häusern, sie alle müssen teils deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. Dies zeigt der Preisspiegel 2012, den der Immobilienverband Deutschland (IVD) West jetzt aufgelegt hat.

Vor allem bei neuen Eigentumswohnungen explodierten die Preise teilweise. Um ganze 13 Prozent legten die Quadratmeterpreise bei Neubau-Erstbezug-Wohnungen in mittleren Lagen zu – auf zuletzt 2200 Euro. In guten Lagen kosten solche Wohnungen 9 Prozent mehr (2500 Euro), in sehr guten wie dem Kurgebiet rund 4 Prozent mehr. Dort müssen Käufer im Schnitt inzwischen 2900 Euro hinlegen – und damit mehr als in allen anderen größeren Städten in Rheinland-Pfalz. Im kleineren Bingen ist das Preisniveau bei Neubauwohnungen im Spitzensegment allerdings ähnlich hoch.



Niedrige Zinsen locken Anleger

Den Boom bei Eigentumswohnungen beflügelt nicht nur die Nähe der Kurstadt zum Ballungsraum Rhein-Main. Auch die historisch niedrigen Zinsen locken laut Maklerverband viele Kapitalanleger, ihr Geld in Immobilien zu stecken.

Aufwärts ging es deshalb auch mit den Preisen für Bestandswohnungen. In besseren Lagen müssen die Käufer zwischen 1250 und 1650 Euro pro Quadratmeter zahlen und damit bis zu 4 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Lediglich bei älteren Wohnungen in mittleren und einfachen Lagen änderte sich bei Preisen in einer Spanne zwischen 700 und 850 Euro nichts.

Freistehende Häuser wurden binnen Jahresfrist zwischen 3 und 6 Prozent teurer – je nach Lage. In Spitzenlagen wurden zuletzt durchschnittlich 275 000 Euro gezahlt, in einfachen Lagen legten die Käufer 120 000 Euro hin. Ähnlich stark kletterten die Preise bei den Reihenhäusern, die in einfachen Lagen um 4 Prozent zulegten, in guten um 8. Einen Preissprung um satte 8 Prozent verzeichnet die Erhebung bei Reihenhäusern in mittleren Lagen: Statt 130 000 Euro wie im Vorjahr mussten Häuslekäufer zuletzt 140 000 Euro hinlegen. Insgesamt liegt die Preisspanne bei Reihenhäusern zwischen 120 000 und 165 000 Euro.



Gute Lage kostet mehr Miete

Je nach Lage und Ausstattung sind auch die Mieten spürbar gestiegen. Besonders kräftig fällt der Zuschlag bei jüngeren Wohnungen in guter Lage aus. Hierfür zahlen Mieter mit durchschnittlich 6 Euro pro Quadratmeter rund 7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Teurer wurden auch Neubau-Wohnungen in mittlerer Lage. Sie kosten 6,50 Euro – 5 Prozent mehr als 2011. In guter Lage müssen Neubau-Mieter weiterhin 7,50 Euro zahlen, ebenso viel wie vor Jahresfrist. Ebenfalls ohne Mieterhöhungen kommen Mieter davon, die sich mit älteren Wohnungen oder weniger attraktiven Lagen begnügen. Hier liegen die Mieten zwischen 3,50 und 5 Euro.

Einzig die Käufer von Grundstücken für Mehrfamilienhäuser kommen durch die Bank günstiger davon: Zwischen 9 und 14 Prozent gaben die Preise nach – auf Quadratmeterpreise zwischen 300 und 500 Euro. Häuslebauer, die Bauland kaufen, müssen im Schnitt zwischen 100 und 160 Euro pro Quadratmeter zahlen. Das ist durchweg so viel wie im vergangenen Jahr – lediglich gute Lagen legten um 5 Euro zu.

Silke Jungbluth-Sepp