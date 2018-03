Win-Win-Situation: Narren öffnen Herzen und Geldbörsen

Aus unserem Archiv

Bretzenheim

Ein in doppelter Hinsicht toller Erfolg war das 16. Närrische Rendezvous des Oeffentlichen Anzeigers. In der schmucken Kronenberghalle in Bretzenheim, die der Gastgeber BCC (Bretzenheimer Carneval Club) dem Sessionsmotto gemäß in eine Dschungellandschaft verwandelt hatte, feierten mehr als 400 Narren einen fröhlichen Abend. Daran, dass es im Leben nicht immer so unbeschwert zugeht, erinnerte eine Spendenaktion, hinter der die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ und der Förderverein Lützelsoon stehen.