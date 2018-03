Wie hohe Anliegeranteile denn nun? Kreuznacher Stadtrat trickst sich selbst aus

Der Kornmarkt-Umbau geht in die finalen Vorbereitungen, da wird es höchste Zeit also, letzte Formalitäten zu klären. Wie bei solchen Projekten üblich, werden die Kosten teilweise auf die Anlieger umgelegt.

Die Roßstraße wird zum verkehrsberuhigten Bereich entwickelt, der angrenzen Kornmarkt bleibt Fußgängerzone. Beim Festsetzen des Anlieger- und Stadtanteils in der Roßstraße konnte sich der Stadtrat am Donnerstagabend nicht einigen. Ein Beschluss blieb aus.

Foto: Marian Ristow

Der für die Stadt beitragsfähige Aufwand richtet sich nach dem Nutzen des sanierten Areals für die Allgemeinheit. Der Kornmarkt bleibt auch nach seinem Umbau ein Teil der Fußgängerzone. „Daher findet dort nur Fußgängerverkehr statt. Anliegerverkehr sind die Grundstücke, von denen aus Zugang zur Verkehrsanlage genommen werden kann; dies sind insbesondere die Sparkasse, zahlreiche Gastronomiebetriebe und Einzelhandelsgeschäfte“, hieß es in der Verwaltungsvorlage, die am Donnerstagabend im Stadtrat besprochen wurde. Diese sah vor, den Stadtteil am Kornmarkt auf 50 Prozent festgelegt wird, da Anlieger- und Durchgangsverkehr dort gleich stark sind.

Eine Quote, die der Rat mit großer Mehrheit bestätigte, nur Wilhelm Zimmerlin (Büfep) und die Fraktion der Grünen stimmte dagegen. Nicht weil sie gegen die 50-Prozent-Regelung waren, sondern weil sie nach wie vor nicht mit der Tatsache d'accord sind, dass die Achse Mühlen- und Roßstraße auch künftig mit der Auto passierbar bleibt.

Der 45 Meter lange Abschnitt der Roßstraße unterliegt hingegen anderen Bestimmungen, da er „nur“ zum verkehrsberuhigten Bereich erhoben wird. Dort wird der Durchgangsverkehr höher eingeschätzt, die Stadt wollte daher 60 Prozent der Kosten übernehmen. Das sah die Vorlage vor, so hatte es der Planungsausschuss am Tag zu vor beschlossen ohne viel Diskussion.

Der überraschende Vorschlag der SPD-Fraktion, den städtischen Anteil für die Roßstraße auf 65 Prozent anzuheben, erwischte das Gros des Rates auf dem falschen Fuß. „Die Straße ist nicht in so katastrophalem Zustand wie man meinen könnte. Wir wollen deswegen hier einen Versuch starten, den Bürger zu entlasten. Auch wenn der Kämmerer nicht frohlocken wird“, drückte es Stadtverbandsvorsitzender Günter Meurer aus. Für die Stadt seien die 5 Prozent Mehrkosten förderfähig, für den Bürger nicht. Hier könnte man ein Signal für die ganze Stadt setzen, war sich der SPD-Mann sicher.

„Der Vorschlag der SPD ist bedenkenswert“, fand auch CDU-Fraktionschef Werner Klopfer. Wo immer man den Bürger entlasten könne, sei es erstrebenswert, das auch zu tun. Bei dem Abschnitt der Roßstraße sei das aber wenig effektiv, da zwei Drittel davon von der Sparkasse besetzt seien. Klopfer empfahl, die Abstimmung zu verschieben, bis man wisse wie hoch das Gesamtvolumen sei. Eine gründliche Kostenauflistung seitens der Verwaltung sei wünschenswert.

Das rief Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer auf den Plan, die monierte, das bei der Sitzung des Planungsausschusses diesbezüglich keinerlei Fragen aufgetaucht seien. „Dass Ihnen jetzt plötzlich einfällt, dass sie an die Bürger denken wollen – das verstehe ich nicht.“ Die Zahlen seien gründlich von der Verwaltung vorbereitet gewesen, Termine für die Bürgerinformationsveranstaltungen stünden schon, da müsse man die Anlieger konkret informieren können.

Das Ende vom Lied: Weder für den Antrag mit 60 Prozent Stadtanteil noch für die mit 65 Prozent fand sich eine Mehrheit. In der nächsten Sitzung des Planungsausschusses soll diesbezüglich eine Regelung gefunden werden.

Von unserem Redakteur Marian Ristow