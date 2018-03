Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Wie gut ist das Mensa-Essen an den Schulen des Kreises wirklich? Davon will sich die Kreisverwaltung ein eigenes Bild machen und lud auf ihrer Probetour jetzt zum gemeinsamen Mensa-Test in die Crucenia Realschule plus nach Bad Kreuznach ein. Dort, wo normalerweise täglich rund 180 Kinder versorgt werden, reihten sich nun unter anderen auch Landrätin Bettina Dickes und einige Mitarbeiter in die Schlange vor der Essensausgabe ein.